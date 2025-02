Ferie z kinem Muza. Sprawdźcie, co przygotowano

Druga filmowa odsłona największego polskiego hitu ostatnich lat powraca do kina Muza już w te ferie. Na ekrany kin powróci profesor Ambroży Kleks, Ada Niezgódka i Albert. Pojawi się też kluczowa nowa postać – Filip Golarz.

„Kleks i wynalazek Filipa Golarza” w Muzie

„Kleks i wynalazek Filipa Golarza” to wyjątkowa podróż do świata wyobraźni, gdzie każde zdobyte doświadczenie i umiejętność mogą stanowić broń w walce z nadchodzącym złem. Tym razem Profesor Kleks jest zmuszony do powrotu do rzeczywistości i skonfrontowania się z technologią, która zagraża marzeniom dzieci, podczas gdy w Akademii jego miejsce czasowo zajmuje wierny ptak Mateusz.

Historia pełna jest niezwykłych pytań: czy miłość Ady Niezgódki do robota Alberta może przywrócić mu ludzkie serce? Czy wynalazek Filipa Golarza – kuszący dzieci wizją życia bez wyobraźni – na zawsze zmieni ich sposób myślenia? I czy fantazja ma jeszcze siłę, by pokonać nowoczesną technologię?

