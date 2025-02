Szansa dla lokalnych inicjatyw – ruszyły zapisy do akcji Masz Głos / fot. UM Sosnowiec

Do 14 lutego 2025 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się nieformalne grupy mieszkańców i organizacje społeczne, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos

Akcja Masz Głos pomaga zrealizować ciekawe i potrzebne społecznościom działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami. Celem akcji jest budowanie wśród mieszkańców i władz lokalnych wspólnej odpowiedzialności za swoją gminę. Edycja 2025 zaczyna się w lutym i trwa do końca listopada.

Jak zostać uczestnikiem?

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos, należy do 14 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 25 lutego przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników

Grupy z całej Polski zainteresowane działaniem lokalnym, które zgłoszą się do akcji Masz Głos i zostaną przyjęte, mogą liczyć na bezpłatne wsparcie przez cały okres trwania edycji. Wsparcie obejmuje:

stałą współpracę i doradztwo ze strony doświadczonego koordynatora, pracującego

na danym terenie,

pomoc prawną,

wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami z całej Polski,

udział w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych oraz jednym ogólnopolskim

zlocie, który odbędzie się w czerwcu pod Warszawą,

możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),

konsultacje przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,

szansę na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy edycję.

Zasady udziału dla uczestników programu są opisane w regulaminie akcji Masz Głos.