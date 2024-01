Familijne Pokazy Filmowe – "podwodne" muzyczne widowisko dla dzieci i dorosłych!

Już 3 lutego o godz. 11.00 Zagłębiowska Mediateka zaprasza na Familijny Pokaz Filmowy.

Familijny Pokaz Filmowy w Sosnowcu

Na dzieci wraz z osobami towarzyszącymi, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, czekać będzie pełna muzyki i śpiewu podwodna przygoda, będąca najnowszą filmową wersją znanej bajki Hansa Christiana Andersena. Wstęp wolny.

Nudzi Ci się? Nie wiesz, co zrobić z sobotnim przedpołudniem? Nie masz ochoty na kolejne telewizyjne powtórki? Na myśl o sprzątaniu mieszkania dostajesz drgawek? Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu ma na to lekarstwo! Bierz rodzinkę i szoruj do Mediateki!

Familijne Pokazy Filmowe to cykliczna impreza obejmująca comiesięczne seanse adresowane do dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów. W repertuarze przewidziane są filmy fabularne i animowane pełne przygód, humoru i emocji, odpowiednie dla widzów w każdym wieku, dzięki czemu nasze seanse mają charakter iście familijny. Wstęp na pokazy jest jak zawsze bezpłatny.

3 lutego 2024 – Aktorska wersja klasycznej animacji Disneya. Historia pięknej, odważnej i żądnej przygód pół-dziewczyny pół-ryby – najmłodszej i najbardziej niepokornej córki króla mórz i oceanów. Fascynacja światem ludzi ciągnie ją na powierzchnię, gdzie trafia na przystojnego księcia i z miejsca się w nim zakochuje. Mimo wszelkich zakazów dziewczyna podąża za głosem serca i zawiera pakt z podstępną morską wiedźmą. Od teraz będzie mogła żyć na lądzie, ale cena swobody okaże się bardzo wysoka.