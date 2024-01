Teatr Zagłębia partnerem dla biznesu

Niebanalne spektakle, działania edukacyjne i społeczne. Inkluzyjność i otwartość. Teraz nadszedł czas na kolejny krok.

- W sezonie odwiedza nas średnio 50 tys. widzów, a nasze komunikaty docierają co miesiąc do ok. 150 tys. osób. Odwiedzamy polskie i zagraniczne festiwale, gramy w zaprzyjaźnionych ośrodkach kultury rozsianych po całym kraju. Nasze działania nie ograniczają się tylko do tych o charakterze artystycznym – wychodzimy naprzeciw placówkom oświatowym, realizując z powodzeniem warsztaty edukacyjne, propagujemy ekologię i akcje prospołeczne. Teraz nadszedł czas, by pójść krok dalej. Czas na partnerstwo z biznesem – mówi dyrektorka Teatru Zagłębia Iwona Woźniak.