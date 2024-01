Moc nowości w kinach Helios

Styczeń to znakomity czas dla kina, a dowodzi tego kolejna dawka emocjonujących premier. W tym tygodniu na ekranach Heliosa pojawią się dwie gorące polskie nowości: komedia „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” oraz film historyczny „Kos”. Ponadto na widzów czekają wyjątkowe cykle i pełen przegląd filmowych gatunków.

"Baby boom, czyli Kogel Mogel 5"

„Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” to kolejna odsłona kultowej polskiej komedii, w której jak zwykle rodziny Wolańskich i Zawadów przeżywają zabawne perypetie. Tym razem patchworkowa familia się powiększa, gdyż Agnieszce i Marcinowi rodzi się synek. Kobieta musi odłożyć na bok naukową karierę i zająć się małym Kubą, lecz jej mąż nie radzi sobie z ojcowskimi obowiązkami i nagle znika. Tymczasem Piotruś, brat Agnieszki, również zaczyna marzyć o dziecku. Jego żona, Marlena, ma jednak inne priorytety – po przeprowadzce do zabytkowego dworku pragnie mieć znamienitych przodków w swoim drzewie genealogicznym. Wobec ich braku, bierze sprawy we własne ręce. Na ekranach gwiazdorska obsada: Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Hamkało i Nikodem Rozbicki, a także Grażyna Błęcka-Kolska i Zdzisław Wardejn w swoich stałych rolach.

"Kos"

Do kin wchodzi również wyczekiwany „Kos” – film historyczny w klimacie westernu, przybliżający dzieje generała Tadeusza Kościuszki. Akcja przenosi widzów do roku 1794, kiedy bohater powraca do ojczyzny z wielkimi planami o wznieceniu powstania przeciwko Rosjanom. Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin. Jednocześnie młody chłop, Ignac, szlachecki bękart, pragnie dochodzić swoich praw do dziedziczenia po zmarłym ojcu. W trakcie walki z przyrodnim bratem trafia na Domingo – wiernego przyjaciela Kościuszki. Ignac i generał spotykają się, co wpłynie na losy obydwu. Młody mężczyzna może pomóc w decydującym momencie powstania, jednak w końcu będzie musiał wybrać między dziedzictwem ojca a walką o los Polski.

"Fuks 2"

W repertuarze kin Helios można znaleźć także inne pasjonujące tytuły. „Fuks 2” to kontynuacja polskiego hitu sprzed lat, w której można odnaleźć zarówno bohaterów pierwszej odsłony, jak i zupełnie nowe postacie. Maciek to syn znanego z pierwowzoru Aleksa – po ojcu odziedziczył brawurę i skłonność do wpadania w tarapaty. Randka z aplikacji sprawia, że trafia na dwie niebezpieczne kobiety, a potem na groźnego gangstera, który zaczyna go ścigać. W filmie obsada pełna gwiazd, między innymi: Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Maciej Stuhr oraz Janusz Gajos.

"Akademia Pana Kleksa"

Niezmiennie ogromnym zainteresowaniem cieszą się seanse „Akademii Pana Kleksa” – nowej odsłony kultowej bajki oraz filmu z lat 80. Tytuł z gatunku fantasy opowiada o Adzie, pozornie zwykłej dziewczynce, która trafia do magicznej Akademii. Poznaje tam świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Szalony pedagog, Ambroży Kleks, pomaga jej rozwinąć swoje umiejętności, ale też naprowadza na trop w rozwikłaniu rodzinnej tajemnicy. W tytułowej roli występuje fenomenalny Tomasz Kot.

"Wyfrunięci"

Na ekranach nie zabraknie projekcji dla najmłodszych, takich jak animacja „Wyfrunięci”. Nowy tytuł twórców słynnych „Minionków” ukazuje rodzinę kaczek. Ptaki osiadłe na spokojnym jeziorze wiodą bezpieczne życie, lecz zaczynają tęsknić za przygodą. Mama pragnie zachęcić bliskich do wyruszenia za marzeniami w szaloną podróż. Rodzina decyduje się opuścić swoje gniazdo i frunie przez Nowy Jork aż na Karaiby!

W niedzielę, 28 stycznia do kin zawitają Filmowe Poranki, w ramach których wyświetlany będzie zestaw bajek „44 koty”. Włoska animacja opowiada o codziennych perypetiach czterech kotów, tworzących muzyczny zespół. Projekcję poprzedzą konkursy i zabawy w sali kinowej, a seanse będą doskonałym sposobem na spędzenie czasu w rodzinnym gronie.

W kinach Helios tradycyjnie pojawi się cykl Kino Konesera, ukazujący nietuzinkowe i mniej komercyjne produkcje, cieszące się wysokimi ocenami krytyków filmowych. W poniedziałek, 29 stycznia odbędą się pokazy filmu „Dream Scenario” z Nicholasem Cagem w roli głównej. Paul to sympatyczny, choć trochę nudny profesor akademicki, który znienacka zaczyna pojawiać się w snach milionów obcych ludzi. Nikt nie potrafi wyjaśnić tego zjawiska, a bohater z dnia na dzień staje się celebrytą!

1 lutego na ekranach sieci zagości cykl Kultura Dostępna, w ramach którego zostanie wyświetlony film familijny „Kajtek Czarodziej”. Klasowy psotnik pewnego dnia odkrywa w sobie nadnaturalne umiejętności. Niecodzienny talent w połączeniu z niesfornym charakterem chłopca oznaczają spore kłopoty nie tylko dla szkoły, ale i dla całego miasta.

Styczeń to czas wyczekiwanych premier! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

