Emocjonujący repertuar kin Helios

Koniec lutego przyniesie premierę jednego z najbardziej wyczekiwanych polskich filmów ostatnich miesięcy – „100 dni do matury”. Ponadto widzowie sieci mogą wybierać z szerokiej oferty seansów specjalnych, takich jak Kino Kobiet czy Helios Anime, a także wielu hitów obecnych w bieżącym repertuarze.

100 dni do matury

„100 dni do matury” to rodzimy tytuł, łączący kino ze światem influencerów. Produkcja skupia się na postaci Kapsla, który obawia się, że koniec liceum oznacza też rozpad jego ekipy. Aby temu zapobiec, zamierza włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji i... zmienić wyniki matur. Do tego planu angażuje grupę licealistów z najsłabszymi ocenami, jak też własnego dziadka. W obsadzie pojawią się internetowi twórcy z grupy Genzie, między innymi: Bartek Laskowski, Hania Puchalska i Patryk Baran. Oprócz nich na ekranach będzie można zobaczyć Jacka Komana, Piotra Głowackiego oraz Małgorzatę Foremniak. Ponadto sieć przygotowała wyjątkową akcję, w ramach której pierwsi widzowie filmu będą mogli otrzymać unikalną kartę kolekcjonerską z wizerunkiem influencerów występujących w tej produkcji!

Nosferatu

W repertuarze kin Helios znajdzie się pełen przegląd filmowych gatunków. Nowością, o której nie przestają dyskutować kinomani, jest gotycki horror „Nosferatu”. Scenariusz skupia się na losach młodej kobiety, Ellen Hutter. Pod nieobecność męża bohaterkę prześladują koszmary, w których poślubia Śmierć... W obsadzie filmu znalazła się plejada gwiazd: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult i Bill Skarsgård.

Bridget Jones

W kinach można obejrzeć kontynuację perypetii uwielbianej bohaterki – Bridget Jones! Tym razem kobieta, zachęcana przez przyjaciół, postanawia spróbować szczęścia na aplikacjach randkowych. Dzięki jednej z nich poznaje mężczyznę znacznie młodszego od niej, co prowadzi do rozpoczęcia zupełnie nowej relacji... W tytułową rolę brawurowo wciela się Renée Zellweger!

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Sympatycy Marvel Studios mogą wybrać się do kin na pełen akcji tytuł „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat”. W roli superbohatera po raz pierwszy pojawia się Anthony Mackie, gdyż grany przez niego Sam Wilson oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki. Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Sam zostaje wciągnięty w intrygę...

Pies na medal

W repertuarze Heliosa nie zabraknie nowości dla widzów w każdym wieku. „Pies na medal” to pozytywny film familijny o rezolutnej Annie, która spotyka na swojej drodze bezpańskiego kundelka. Okazuje się on być niezwykle zwinny i szybki, dlatego dziewczynka, pragnąc ratować rodzinną farmę, postanawia zawalczyć o główną nagrodę na psich mistrzostwach. Ponadto w niedzielę, 2 marca do kin ponownie zawitają Filmowe Poranki, w ramach których zostanie wyświetlony zestaw odcinków bajki „Bing” o uroczym trzyletnim króliczku. Pokazom towarzyszą animacje i konkursy dla najmłodszych.

Maraton Oscarowy i Kino Kobiet

Wielkimi krokami zbliża się jeden z najważniejszych dla kina momentów w roku – uroczystość rozdania Oscarów! Dlatego też w piątek, 28 lutego w wybranych kinach odbędzie się Maraton Oscarowy. Widzowie w ramach nocnych seansów będą mogli zapoznać się z obsypanymi nominacjami tytułami: „Emilia Perez”, „Substancja” oraz „Konklawe”. W środę, 5 marca (w warszawskim kinie wyjątkowo 6 marca) w ramach cyklu Kino Kobiet zostanie wyświetlony przedpremierowo polski komediodramat „Przepiękne!”, opowiadający poruszające historie sześciu bohaterek, szukających drogi do szczęścia. Na panie czeka moc atrakcji i konkursów!

Attack on Titan the Movie: The Last Attack

Helios regularnie proponuje fanom anime najbardziej wyczekiwane produkcje z Kraju Kwitnącej Wiśni. Już w piątek, 28 lutego oraz sobotę, 1 marca (w wybranych kinach także w niedzielę, 2 marca) na wielkich ekranach zostanie wyświetlona animacja „Attack on Titan the Movie: The Last Attack”. Podsumowuje ona wielki finał uwielbianego serialu oraz zawiera niepublikowany wcześniej bonus.

Kino Konesera i Kultura Dostępna

W repertuarze znajdą się także filmowe propozycje w ramach cotygodniowych cyklów. W poniedziałek, 3 marca do wybranych lokalizacji zawita Kino Konesera i wbijająca w fotel „Substancja”. Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show pragnie znów stać się młodszą wersją samej siebie, co przynosi tragiczne konsekwencje... W czwartek, 6 marca widzowie będą mogli wybrać się na seanse z cyklu Kultura Dostępna. Tym razem będą to pokazy polskiego filmu biograficznego „Kulej. Dwie strony medalu” o dwukrotnym zdobywcy olimpijskiego złota w boksie.

Szczegóły dotyczące wszystkich seansów w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych grup medialnych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (portal Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Eurozet).