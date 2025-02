Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych: SM „Hutnik” zaprasza na uroczystości

Pokazy, szkolenia i przejażdżki pojazdami militarnymi – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu zaprasza na uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca o godzinie 14:00 przy ul. Koszalińskiej 23, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu wraz z Fundacją dla Młodych oraz Fundacją „Siła i Honor” zaprasza wszystkich mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie upamiętniające bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. W programie przewidziano liczne atrakcje, w tym m.in. przejażdżki pojazdami militarnymi, szkolenie survivalowe dla najmłodszych, konkurs piosenki żołnierskiej, nauka kamuflażu twarzy oraz wiele innych!

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się uroczystym apelem, podczas którego mieszkańcy Sosnowca upamiętnią polskich bohaterów. Nie zabraknie także pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru. Następnie uczestnicy będą mogli skorzystać z licznych atrakcji nawiązujących do tradycji wojskowych – strzelnicy ASG, gdzie pod okiem instruktorów będzie można sprawdzić swoją celność i refleks, a także zobaczyć profesjonalistów w akcji podczas pokazu strzelnicy KBKS „Strzelcy”.

– Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych to doskonała okazja do integracji lokalnej społeczności i wspólnego przeżywania historii. To dla nas szczególnie ważne, aby mieszkańcy w każdym wieku mogli w ciekawy i angażujący sposób poznawać przeszłość oraz wspólnie świętować ten ważny dzień. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu – wśród przygotowanych atrakcji każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Maciej Adamiec, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.

Miłośnicy militariów mogą liczyć na przejażdżki wojskowymi pojazdami, możliwość sprawdzenia się

w kamuflażu twarzy oraz poznania technik maskowania stosowanych przez żołnierzy. Nie zabraknie także wystawy klasyków motoryzacyjnych, która z pewnością przyciągnie wielu pasjonatów old-schoolowych pojazdów. Będzie to wyjątkowa okazja, aby podziwiać kultowe modele oraz poznać historię motoryzacyjnych legend. Na uczestników wydarzenia przygotowano także strefę gastronomiczną, gdzie będzie można spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.

- Działalność na rzecz mieszkańców to dla naszej spółdzielni priorytet. Organizując wydarzenia takie jak to, tworzymy przestrzeń do wspólnego przeżywania ważnych chwil, edukacji historycznej i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Od lat angażujemy się w inicjatywy, które łączą mieszkańców i promują wartości ważne dla naszej społeczności. To wydarzenie to świetna okazja, by w ciekawy sposób uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych, a przy okazji spędzić czas w miłym gronie – podkreśla Marcin Podsiadło, Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.