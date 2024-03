Dzień Świętego Patryka – spotkanie z Martą Abramowicz w Zagłębiowskiej Mediatece

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza serdecznie 18 marca na spotkanie autorskie z Martą Abramowicz, zorganizowane z okazji tegorocznego Dnia Świętego Patryka, promujące jej najnowszą książkę zatytułowaną „Irlandia wstaje z kolan”.

Spotkanie, które poprowadzi Magdalena Boczkowska, odbędzie się w poniedziałek 18 marca 2024 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. Po spotkaniu będzie można nabyć książki Autorki i zdobyć cenną dedykację. Współorganizatorem spotkania jest Studencka Księgarnia Językowa z Sosnowca. Wstęp wolny.

Marta Abramowicz – dziennikarka, badaczka, psycholożka. Reportażu uczyła się pod okiem Hanny Krall. Napisała wiele tekstów lekkich, gazetowych, i sporo poważniejszych, naukowych, w tym kilka książek. Robi badania społeczne, najczęściej o ludziach, którym trudniej się odnaleźć. Zawsze najbliżsi jej byli wykluczeni, więc od lat z różnymi organizacjami pozarządowymi szuka sposobów na zmianę świata. Jedna z dwunastu Superbohaterek Wysokich Obcasów 2019. (źródło: Wydawnictwo Krytyka Polityczna). Jej książki doceniane są za bezkompromisowe ujawnianie prawdy i za empatię, z jaką pisze o swoich bohaterkach i bohaterach.

Twórczość:

- Napisałam tę książkę, bo chciałam dowiedzieć się, jak oni to zrobili. Zrozumieć, co się stało, że ten katolicki kraj rozliczył Kościół ze wszystkich nadużyć, zdetronizował księży, a potem wolą swoich obywateli w powszechnym głosowaniu odrzucił katolicką moralność. Co sprawiło, że Irlandczycy przestali wierzyć w nauki przedmałżeńskie i odrzucili wiedzę o seksie wyniesioną z niedzielnych kazań? Czym się od nich różnimy, skoro u nas wciąż to niemożliwe? - mówi Marta Abramowicz.