Dzień Kobiet w Sosnowcu. Sprawdźcie wydarzenia!

Już w środę Dzień Kobiet. Z tej okazji w Sosnowcu odbywa się mnóstwo wydarzeń – to przez cały tydzień. Warto zaplanować i odwiedzić.

Mediateka jest Kobietą

Niezwykły projekt realizowany w naszej Mediatece. Aż 4 dni, w trakcie których: spotkanie autorskie z pisarką i działaczką społeczną Sylwią Chutnik, pokazy filmowe (filmu fabularnego i dokumentalnego), wykład poświęcony sosnowiczance, pierwszej w Polsce kobiecie z tytułem profesora politechniki, prof. Alicji Dorabialskiej, warsztaty prowadzone przez krakowski oddział Centrum Praw Kobiet oraz Fundację Nie będziesz szła sama, wystawa Marty Frej etc. Szczegóły znajdziecie na stronach biblioteki i w mediach społecznościowych

Środa-sobota

Mediateka, ul. Kościelna 11

Kasia Kowalska w Muzie

wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Jedna z najbardziej znanych i charyzmatycznych postaci na polskiej scenie muzycznej, na której jest obecna od 27 lat, wystąpi w Muzie. Podczas koncertu nie zabraknie największych przebojów artystki, takich jak: „Prowadź mnie”, „Antidotum”, „A to co mam”, „Spowiedź”, „Być tak blisko”, „Oto ja”, „Co może przynieść nowy dzień”, „Coś optymistycznego”, „To co dobre”, „Aya” czy „Alannah”.

Środa, g. 19.00

Muza, Warszawska 2

Saunowanie Pań – Dzień kobiet

Saunowy wieczorek dla Pań w ŻeromPark Sosnowiec. Ten wieczór to prawdziwy relaks dla ciała i ducha. Saunowanie Pań, czyli kilka godzin niezapomnianych wrażeń, rozmaite seanse, na których poczujecie wyjątkowy klimat.

Piątek, g. 19.00

ŻeromPark, ul. Żeromskiego 4D

Narodowy Balet Mołdawii „Jok”

Po raz pierwszy w Polsce. Narodowy Balet Mołdawii JOK to niezaprzeczalny Ambasador Kultury Mołdawii. Już od 77 lat Narodowy Balet JOK jest oficjalną wizytówką Republiki Mołdawii, z wielkimi sukcesami występował w 70 krajach i dzielił się swoją czystą energią z widzami na ponad 10000 koncertach.

Piątek, g. 18.00

Muza, Warszawska 2

Spektakl Pomoc Domowa

Przezabawna farsa o skrywanych romansach i zaradnej pomocy domowej Nadii, która ingeruje w prywatne życie swoich pracodawców.

Czwartek, g. 19.00

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4

Koncert „Muzyka jest kobietą”

W ten wyjątkowy dzień zapraszamy wszystkich na koncert do Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”. Wystąpi Anna Piech oraz Tobiasz Nykamowicz.

Środa, g. 19.00

MDK Kazimierz, ul. Główna 19

Wstęp bezpłatny

Koncert zespołu Ponad Chmurami

Podczas koncertu usłyszymy zarówno autorskie kompozycje artystów do polskich poetek – Marii Konopnickiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wiesławy Kwinto-Koczan i Hanny Woś-Dewińskiej z najnowszej autorskiej płyty zespołu, której premiera odbyła się w czerwcu 2021 roku. Także utwory Bułata Okudżawy oraz Leonarda Cohena w polskich tłumaczeniach.

Sobota, g. 19.00

Energetyczne Centrum Kultury, Będzińska 65

Tańsze bilety na basen, siłownię i fitness

Z okazji Dnia Kobiet, bilety wstępu do Centrum Aktywności Rodzinnej „ŻeromPark”, Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej oraz do Pływalni Krytej przy BMC będą tańsze. Basen będzie kosztował 1 zł za godzinę, podobnie jak wejście na siłownię i fitness.

Spektakl Boeing, Boeing

„Boeing, Boeing” to jedna z najczęściej wystawianych komedii na świecie. Ten lot nie powoduje turbulencji, a jedynie mnóstwo śmiechu. Sztuka autorstwa Marca Camolettiego zawiera wszystkie składniki dobrej farsy. Dodatkowo dobry humor gwarantuje wspaniały przekład tekstu, którego dokonał twórca dialogów w polskiej wersji filmu animowanego „Shrek” – Bartosz Wierzbięta.

Sobota, g. 18.00

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4

Klimakterium i już

Spektakl „Klimakterium... i już” to przyjemny wieczorek z babami i dla bab, a jego wiodącym tematem jest słowo, którego na co dzień się nie wymawia. Cztery przyjaciółki, spotkawszy się w butiku prowadzonym przez jedną z nich, przekuwają drażliwy problem menopauzy na pioseneczki i tańce. O trapiących je dolegliwościach śpiewają do dobrze znanych melodii, np. o uderzeniach gorąca do nut piosenki „Kuba, wyspa jak wulkan”.