Działania "Bezpieczny Pieszy" ponownie na ulicach Sosnowca. Jakie są wyniki?

Sosnowieccy policjanci w miniony piątek prowadzili na ulicach miasta kolejne działania Bezpieczny Pieszy. Obserwowali nie tylko zachowanie pieszych, ale również to, jak traktują ich kierowcy. Nie we wszystkich przypadkach niestety to zachowanie było prawidłowe.

Podsumowanie policyjnych działań

W działaniach wzięło udział 24 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego tutejszej komendy oraz 2 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Sosnowcu. Policjanci zwracali uwagę nie tylko na zachowanie pieszych, ale także na zachowanie kierowców w obrębie przejść dla pieszych. Badali także prędkość, z jaką poruszają się auta w pobliżu przejść. Niestety ujawniono szereg wykroczeń. Aż 119 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość w obrębie przejść dla pieszych. Jeden kierowca nie udzielił pierwszeństwa pieszemu na przejściu. Łącznie kierujący oraz pieszy przyjęli 140 mandatów karnych.

Piesi łącznie dopuścili się 14 wykroczeń. Najczęściej przechodzili w niedozwolonym miejscu i nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci poza planowymi działaniami codziennie dużą wagę przykładają do wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem pieszych. Wypadki właśnie z ich udziałem są zwykle najbardziej tragiczne w skutkach.