Dwóch obywateli Gruzji zatrzymanych w sprawie napadu w Sosnowcu!

Policjanci z wydziału kryminalnego komisariatu I jeszcze tego samego dnia, w którym otrzymali zgłoszenie, zatrzymali dwóch obywateli Gruzji odpowiedzialnych za rozbój na 30-letnim obywatelu Ukrainy. Sprawcy ukradli napadniętemu mężczyźnie dwa telefony komórkowe. Za popełnione przestępstwo grozi im teraz kara do 12 lat więzienia.

Sprawcy rozboju w Sosnowcu zatrzymani

Wczorajszego popołudnia dyżurny z Komisariatu I Policji w Sosnowcu otrzymał zgłoszenie od 30-letniego obywatela Ukrainy o pobiciu go w hostelu i kradzieży jego dwóch telefonów komórkowych. Z relacji mężczyzny wynikało, że do jego pokoju hotelowego wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy zażądali od niego pieniędzy. Gdy odmówił, zaczęli go kopać i bić rękami po twarzy, a następnie zabrali mu dwa telefony komórkowe.

Mundurowi jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, odzyskując zrabowane telefony. Mężczyźni niebawem staną przed sądem, gdzie za popełnione przestępstwo grozi im kara do 12 lat więzienia.