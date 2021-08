Gabriela Foksa, występująca pod pseudonimem Gabi Foksa, już niedługo wypuści swój debiutancki album muzyczny. Na płycie znajdziemy 13 utworów młodej Sosnowiczanki. Patronem przedsięwzięcia jest miasto Sosnowiec.

Debiutancki album młodej Sosnowiczanki

Gabriela Foksa, jak każda wschodząca gwiazda, zaczynała od nagrywania coverów. Z czasem pojawił się pomysł na pisanie własnych utworów z życia wziętych.

- Po prostu pisze to, co siedzi w mojej głowie, przemyślenia na temat danych rzeczy. Czasem jest to zwykła zabawa tekstem i muzyką, żeby stworzyć też trochę zabawniejsze, wpadające w ucho rzeczy. Również ludzie dają mi motywację, mam bardzo duże wsparcie oraz pomoc w tym co robię, ze strony bardzo wielu osób. – mówi Gabriela Foksa.

Niebawem ukaże się debiutancki album młodej mieszkanki Sosnowca. Gabriela została laureatką konkursu Sosnowieckiego Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, co szerzej otworzyło jej drzwi do kariery. Dziewczyna ma wsparcie władz miasta, które pomagają jej w dalszym rozwoju.

Na debiutanckiej płycie artystki pod tytułem „Szarada”, znajdziemy 13 utworów, o przeróżnym charakterze – jedne są bardziej nostalgiczne i wzruszające, inne z pazurem i porywające do tańca. Wcześniejszych utworów Gabi można posłuchać w serwisie Spotify oraz Youtube. Teledyski kręcone są w dobrze znanej nam scenerii śląskich miast.

Historia Gabrieli Foksy

Gabriela to młoda artystka pochodząca z Sosnowca. W tym roku skończyła 18 lat. Przygodę z muzyką zaczęła jako mała dziewczynka – dzięki determinacji i miłości do muzyki, zaczęła pobierać lekcje śpiewu w prywatnej szkole muzycznej w Sosnowcu. Jej pierwsze covery pojawiły się w Internecie, gdy artystka miała zaledwie 13 lat – już wtedy wiele osób dostrzegło jej talent. Ma na swoim koncie 1. miejsce na Festiwalu Piosenki Europejskiej. 2. miejsce zajęła na X Festiwalu Piosenki Filmowej i Musicalowej FIM oraz podczas VI Festiwalu „Szanujmy Wspomnienia”. Wzięła także udział w II Edycji The Voice Kids.

Więcej informacji o premierze albumu już niebawem!