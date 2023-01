Darmowe kursy maturalne dla uczniów z Sosnowca

Miasto Sosnowiec wspólnie z Uniwersytetem Śląskim zorganizuje bezpłatne kursy maturalne. Celem innowacyjnego projektu „Alfabet maturzysty” jest podniesienie wyników maturalnych w mieście, a jednocześnie odciążenie od wydatków na korepetycje budżetów domowych sosnowiczan.

Alfabet maturzysty to innowacyjny projekt skierowany do sosnowieckich maturzystów. Blisko 1300 uczniów w tym przystąpi w tym roku do matury z naszych szkół ponadpodstawowych. W związku z tym miasto wraz z Uniwersytetem Śląskim rozpocznie rozpocząć cykl intensywnych kursów przygotowujących do tegorocznej matury. Projekt jest innowacyjny, bo to kadra dydaktyczna uniwersytecka będzie kształciła, natomiast miasto zapewni bezpłatne miejsca dla młodzieży.

– Chcemy z Uniwersytetem Śląskim doprowadzić do sytuacji, w której nauka jest przyjemnością i nasi maturzyści będą myśleli o tym, aby jak najszybciej ją rozpocząć, aby bardzo dobrze przygotować się. Naszym wspólnym celem jest podniesienie wyników egzaminów maturalnych, ale również umożliwienie ambitnym uczennicom i uczniom dostanie się na wymarzone kierunki. Jednocześnie chcemy odciążyć finansowo rodziców od dodatkowych kosztów związanych z korepetycjami. Z projektu będzie mogło skorzystać blisko 1,3 tys. uczniów, nie tylko najlepszych, bo często tak jest, albo nie tylko tych słabszych, ale tak naprawdę wszystkich, którzy będą tego chcieli. Chcemy bowiem, aby sosnowieckie szkoły nadal pięły się w rankingach – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W pierwszym roku maturzyści będą mogli skorzystać z kursów z podstawy matematyki, polskiego, angielskiego. Partnerzy projektu pracują także nad utworzeniem kursów na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek wskazał, że wspólna propozycja miasta i uniwersytetu ma zapewnić wielostronne wsparcie w przygotowaniu do matur: zarówno doraźne, szybkie, pozwalające dobremu uczniowi skoncentrować się na określonym problemie, w którym czuje deficyt, ale też np. nauczenie techniki zdawania wraz z systematycznym przeglądem modelu egzaminu maturalnego oraz uzmysłowieniem słabych i mocnych stron poszczególnych uczniów.

– Matura jest pewną technologią, jak zresztą każdy egzamin: warto, aby oprócz czystej wiedzy, która podlega tu uzupełnieniu lub powtórzeniu, uczniowie nauczyli się – i tak skonstruowane są te powtórki – jak najefektywniej zdać egzamin, opierając się na wskazówkach technicznych, czy popularnie mówiąc, trickach, które warto znać i zastosować – przekazał prof. Koziołek.

Cztery formy kursowe dla przyszłych maturzystów

To kursy trzymiesięczne, weekendowe, szybkie powtórki, a także zajęcia nocne. Wszystkie będą odbywały się w Sosnowcu. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego oraz w sosnowieckiej „Żylecie”.

– Utworzonych zostanie ok. 30 grup z 3265 miejscami. Uczniowie będą mogli korzystać z więcej, niż jednej formy zajęć. Proces koordynowania naborów zostanie oparty o szkoły – informuje Katarzyna Wanic, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Sosnowcu.

Alfabet maturzysty to kolejny wspólny projekt miasta Sosnowiec i UŚ.