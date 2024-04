Child grooming - internetowe zagrożenie dla Twojego dziecka

Child grooming, czyli uwodzenie dziecka w internecie to poważne zagrożenie, które może przynieść wiele niebezpiecznych konsekwencji dla Twojej rodziny. Rodzicu, warto dowiedzieć się o najskuteczniejszych działaniach, które mogą przerwać to zjawisko. Sprawdź, jak rozpoznać, gdy ktoś próbuje wykorzystać zaufanie Twojej córki lub syna w internecie, a także jakie kroki podjąć, by pomóc dziecku.

Kampania "Bądź z innej bajki"

Młody rybak był tak zapatrzony w prezenty od złotej rybki, że prawie całkiem zagubił się w sieci. Na szczęście pomoc nadeszła w ostatniej chwili... Sprawdź!

Podcast

Posłuchaj rozmowy Mateusza Świstaka, twórcy “Baśni na warsztacie”, z Anną Kwaśnik - ekspertką Państwowego Instytutu Badawczego NASK, na temat child groomingu. Z podcastu dowiesz się więcej o samym zjawisku, jego źródłach oraz o tym, jak należy postępować, jeżeli Twoje dziecko padnie jego ofiarą.

Wiemy, że każdy rodzic zrobiłby wszystko, aby jego dziecko było bezpieczne. Materiały, które przygotowaliśmy w ramach kampanii mają uczulić dorosłych na niepokojące sygnały i pokazać, jak w porę zareagować. Sprawcy przestępstwa, jakim jest grooming, czyhają na dzieci, które bezwarunkowo ufają osobom spotkanym w internecie. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem i bądź jego przewodnikiem w sieci!