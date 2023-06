Charytatywne granie na Ludowym w Sosnowcu. Poznaj szczegóły!

Fundacja Rób Dobro zaprasza 17 czerwca na Stadion Ludowy. Tego dnia Reprezentacja Artystów Polskich zmierzy się na boisku z Drużyną Piłkarską Fundacji Rób Dobro.

Reprezentacja Artystów Polskich, na którą co roku z radością czekacie, już po raz 6! zmierzy się na murawie Stadionu Ludowego z Drużyną Fundacji Rób Dobro.

Zagrają dla Martusi

Dwuletniej dziewczynki, która urodziła się z dwiema poważnymi wadami genetycznymi. Powodują one opóźnienie psychofizyczne dziewczynki. Jednocześnie dziewczynka ma padaczkę, niedoczynność tarczycy i diagnozuje się w zakresie niedosłuchu. Miała także operację serca z powodu wady.

Możecie jej pomóc w tym, by czuła się lepiej dzięki rehabilitacji neurologopedycznej i fizjoterapeutycznej.

Artyści znów zjawią się w mocnym składzie, zobaczycie m. in.:

Radosława MAJDANA

Wojtka SIKORSKIEGO

Piotra ŚWIERCZEWSKIEGO.

Na pewno będzie czekać na Was wspaniała rodzinno-sportowa charytatywna feta – będzie mnóstwo zabawy, atrakcji, wspólnego świętowania małych i dużych i oczywiście piłki nożnej!

Rodzinna Fiesta Piłkarska z gwiazdami od godziny 13:00, a na niej m. in.:

Strefa Małego Kibica: – zabawy sportowe, – bańki mydlane XXL, – balonowe cuda, – malowanie twarzy, – warsztaty i dużo słodkości dla maluchów.

Trening tricków piłkarskich

Zdjęcia i autografy Gwiazd telewizji i ekranu

Pokaz zawodnika Freestyle Football – Roberta Guzika

Wata cukrowa i popcorn

Miejsce:

Stadion Ludowy Kresowa 1 Sosnowiec /wejście trybuny kryte/