Budżet Obywatelski w Sosnowcu. Projekty zostaną zaprezentowane podczas pikniku!

W najbliższą niedzielę, 6 października 2024 r. w godz.11.00 – 15.00 władze miasta zapraszają wszystkich sosnowiczan do Parku Bioróżnorodności przy Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium na Piknik Obywatelski (ul. Piłsudskiego 116).

Projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego

– Celem pikniku jest prezentacja projektów zgłoszonych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Każdy z autorów będzie miał okazję przedstawić swoje pomysły i wyjaśnić dlaczego właśnie ten projekt jest tak bardzo potrzebny w danej dzielnicy. Będzie okazja do rozmowy, zapoznania się z pomysłami i zadania pytania autorom – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli 145 projektów, aż 109 z nich zostało ocenionych pozytywnie, 5 projektów zostało wycofanych przez autorów, 8 połączyło się, a 23 nie zostało dopuszczonych pod głosowanie mieszkańców.

A już 11 października rusza głosowanie, które potrwa do 21 października. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Sosnowca, niezależnie od wieku. Każdy mieszkaniec będzie mieć do dyspozycji 2 głosy: jeden głos na projekt ogólnomiejski oraz jeden głos na projekt rejonowy.