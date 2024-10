Co zrobić w przypadku zaginięcia seniora? Policja radzi, jakie kroki należy podjąć

Od stycznia do końca września tego roku na terenie naszego kraju zarejestrowano 1551 zaginięć osób w wieku 60+. Przytoczone dane, pochodzące z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), nie odzwierciedlają jednak skali problemu. Nie zawierają bowiem zgłoszeń zakończonych na etapie interwencji, gdzie zaginięcie seniora trwało na tyle krótko, że nie zostało formalnie zarejestrowane w policyjnej bazie danych osób zaginionych.

Mężczyzna, lat 67, wyszedł z domu prawdopodobnie we wczesnych godzinach rannych. Żona zauważyła jego nieobecność około 9 rano. Choruje na Alzheimera, kontakt z zaginionym jest utrudniony. Ma problemy z pamięcią i komunikacją. Niezdolny do samodzielnej egzystencji. – to kolejny autentyczny wpis zgłoszenia dotyczącego zaginięcia osoby z policyjnego Systemu Wspomagania Dowodzenia.