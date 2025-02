Zatrzymano mężczyznę z dużą ilością narkotyków. Kryminalni wyczuli je w samochodzie

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który w samochodzie i mieszkaniu posiadał znaczne ilości narkotyków. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana, amfetamina i metaamfetamina. 32-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Teraz grozić mu może do 10 lat więzienia.

Kryminalni wykryli narkotyki w samochodzie i mieszkaniu

Sosnowieccy kryminalni w trakcie kontroli samochodu marki Ford poczuli charakterystyczny zapach marihuany. Gdy zapytali kierowcę, czy posiada w pojeździe zakazane substancje, przyznał, że posiada przy sobie marihuanę. Jego słowa potwierdziły policyjne czynności.

Mundurowi stanęli następnie w drzwiach jego mieszkania, gdzie znaleźli kolejne narkotyki. Wstępne badania wykazały, że w lokalu i samochodzie znajdowało się łącznie ponad 125 g marihuany, amfetamina i metaamfetamina. Ponadto kryminalni zabezpieczyli, na poczet przyszłych kar i grzywien, pieniądze w kwocie blisko 6.000 złotych.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i usłyszał już prokuratorski zarzut za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.