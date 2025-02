Hokeiści wracają na Stadion Zimowy!

Od dwóch wysokich porażek rozpoczęli fazę play-off hokeiści EC Będzin Zagłębia Sosnowiec. Na lodowisku w Katowicach nasz zespół uległ GKS-owi 0:8 oraz 2:7. Teraz rywalizacja przenosi się do Sosnowca. Dwa najbliższe mecze na Stadionie Zimowym odbędą się 26 i 27 lutego. Gra się do czterech zwycięstw.

Sezon zasadniczy nasi hokeiści zakończyli na 7 miejscu i w play-off naszym rywalem okazał się zespół z Katowic, który po pierwszej części sezonu zajął 2 lokatę w tabeli. Nasz zespół do końca sezonu regularnego walczył o 6 pozycję, ale w ostatnim meczu uległ 0:7 JKH GKS Jastrzębie 0:7 i ostatecznie zajął 7 lokatę.

Kibice sosnowieckiego klubu po wysokiej porażce na zakończenie sezonu zasadniczego na pewno nie spodziewali się, że ćwierćfinałowa batalia także zacznie się od wysokiej porażki. Wprawdzie po pierwszej tercji w Katowicach było 0:0, ale w drugiej rywale wygrali 5:0 i było po meczu. W drugim starciu na lodowisku rywala o losach rywalizacji znów zadecydowała druga odsłona, ponownie wygrana 5:0 przez rywali. Pierwszą tercję po golach Patryka Krężołka i Damiana Tyczyńskiego wygrali 2:1 sosnowiczanie, ale kolejne minuty ponownie należały do katowiczan.

– To drugie spotkanie było lepsze w naszym wykonaniu, jednak końcowy wynik nie do końca to odzwierciedla. Niestety, podobnie jak w pierwszym tak i w drugim starciu druga tercja kompletnie nam nie wyszła. Wiem, że trenerzy przeanalizują te dwa weekendowe mecze i wrócimy do Katowic przy stanie rywalizacji 2:2 – zapewnia Michał Kotlorz, kapitan sosnowiczan. – Na gorąco ciężko jest ocenić dlaczego pierwszą tercję gramy dobrze, a w drugiej tracimy tak szybko tyle bramek. Czasami zawodnikom wydaje się jedno, a w rzeczywistości wygląda to inaczej – dodaje gracz Zagłębia.