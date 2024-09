Bilety Kolei Śląskich są już honorowane w autobusach i tramwajach

Dbając o komfort swoich pasażerów, Koleje Śląskie zawarły porozumienie z GZM-ZTM, Polregio i PKP Intercity w sprawie wzajemnego honorowania biletów w czasie przebudowy Katowickiego Węzła Kolejowego, którą prowadzi PKP PLK. To duże ułatwienie dla pasażerów, którzy w razie problemów z dojazdem mogą zmieniać środek transportu korzystając z tego samego biletu.

Śląska spółka zawarła porozumienia w tej sprawie z Polregio, PKP Intercity i Zarządem Transportu Metropolitalnego. W autobusach, tramwajach i trolejbusach będą respektowane bilety Kolei Śląskich wykupione na trasy objęte przebudową torów. Takie działanie złagodzi skutki trwającej przebudowy dla pasażerów podróżujących po Katowicach oraz na odcinkach łączących stolicę województwa z Sosnowcem, Tychami, Mysłowicami i Gliwicami.

Dzięki porozumieniu przewoźników, pasażer, który chce się przemieścić z Mysłowic do Katowic, może z biletem KŚ wejść do pociągu Polregio albo Intercity i pokonać tę trasę koleją. Może również skorzystać z autobusu lub tramwaju ZTM. W dowolnym czasie, ale wyłącznie na określonych odcinkach – wyjaśnia Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich.

Do celu mimo przebudowy

W podróż autobusem, tramwajem czy trolejbusem mogą ruszyć wszyscy posiadacze biletów Kolei Śląskich, także tych jednorazowych. Z przejazdów pociągami Kolei Śląskich nie będą natomiast mogli skorzystać posiadacze jednorazowych biletów ZTM. To opcja zarezerwowana wyłącznie dla posiadaczy 30-dniowych Metrobiletów i miesięcznych z Taryfy Max Bilet, które są ofercie regionalnych przewoźników od 1 marca bieżącego roku.

Wzajemne honorowanie biletów obowiązuje od 1 września do 9 listopada i będzie przedłużane zgodnie z postępem prac przy przebudowie Katowickiego Węzła Kolejowego. To stosowane rozwiązanie. Do tej pory obowiązywało jednak przede wszystkim w trakcie nieplanowanych czasowych utrudnień – na przykład wskutek awarii infrastruktury kolejowej.

Koleje Śląskie minimalizują skutki utrudnień

Aby przeciwdziałać utrudnieniom, które są skutkiem inwestycji PKP PLK, Koleje Śląskie wdrożyły w ostatnich tygodniach szereg rozwiązań.

Robimy wszystko, by skutki przebudowy były możliwie jak najmniej dotkliwe dla naszych pasażerów. Do dyspozycji podróżnych są m.in. całodobowa infolinia, na bieżąco aktualizowana strona internetowa czy informatorzy Kolei Śląskich, których obecnie można spotkać na dworcu w Katowicach, ale docelowo pojawią się także na innych stacjach – wylicza prezes Kolei Śląskich.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.