Bezpieczne zakupy przedświąteczne. Pamiętaj o podstawowych zasadach!

Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko otwierany codziennie przez dzieci kalendarz adwentowy czy świąteczna kolacja z najbliższymi, to także czas przygotowań, podczas którego zakupowy szał, pośpiech i roztargnienie będą nam towarzyszyć.

Zakupy przedświąteczne – jak dbać o bezpieczeństwo?

Te okoliczności staną się idealne dla przestępców, którzy korzystając z naszej nieuwagi, będą próbowali skusić nas na „tańsze zakupy” lub używając manipulacji, pozyskają od nas dane poufne, przy których użyciu dokonają transakcji „w naszym imieniu”.

Dlatego powinniśmy szczególnie uważać na:

oszukańcze witryny sklepowe podszywające się pod legalnie działających przedsiębiorców. Rolą ich jest wyłudzenie danych uwierzytelniających, które w dalszym kroku zostaną wykorzystane do bezprawnego logowania się do bankowości internetowej lub przeprowadzenia transakcji internetowej przy użyciu kart płatniczych.

fałszywe sklepy internetowe, które proponują atrakcyjny towar po jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie. Oczywiście towar, którego nie posiadają i w konsekwencji relacja taka prowadzi do strat finansowych klienta.

W czasie przedświątecznych porządków typujemy rzeczy, którym za pośrednictwem portali aukcyjnych oraz ogłoszeń w serwisach społecznościowych chcemy nadać drugie życie.

Tu również może czaić się oszustwo i powinniśmy zachować czujność, by w przypływie euforii wynikającej ze sprzedaży rzeczy zalegających w szafach, nie ulec manipulacji i nie przekazać oszustom danych własnej karty płatniczej lub poufnych danych do logowania się w bankowości elektronicznej.

Zbliżający się Nowy Rok, to czas nowych wyzwań i składanych sobie obietnic, to czas, w którym cześć osób podejmie decyzje o ograniczeniu wydatków i skupieniu się na oszczędzaniu i pomnażaniu pieniędzy dlatego ważne jest, by zachować zdrowy rozsądek i nie ulec oszustom, którzy tworzą przestępcze platformy inwestycyjne, publikują reklamy, które zachęcają do inwestycji poprzez nielegalne wykorzystanie tożsamości osoby znanych: sportowców, celebrytów, polityków, a w przypadku braku znajomości zasad inwestowania oferują swoją pomoc i doradztwo. Taka reklama to oszustwo, a zainwestowane środki nigdy nie wracają do klienta.

W okresie przedświątecznym Policja rekomenduje zachowanie najwyższej ostrożności oraz stosowanie kilku ważnych zasad:

weryfikuj sprzedawcę/usługodawcę w niezależnych źródłach informacji, szczególną uwagę poświęć na analizę negatywnych opinii, gdyż te mogą być bardziej miarodajnym źródłem informacji niż pozytywne opinie na temat tego sprzedawcy/usługodawcy;

czytaj uważnie regulamin sprzedawcy/usługodawcy oraz sprawdzaj, czy zostały podane jego dane kontaktowe, czy adres istnieje i czy jest widoczny na mapach internetowych;

przekazuj tylko te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia płatności i dostawy towaru lub usługi;

obserwuj czy podczas przeprowadzania transakcji nie pojawia się błąd płatności, a w następnym kroku pojawia się inny link do jej ponowienia, który będzie linkiem do podstawionej przez oszustów strony integratora płatności służącej do wyłudzenia danych poufnych;

wybieraj platformę e-commerce lub dostawcę usługi płatniczej, który zaoferuje Ci ochronę, w przypadku, kiedy towar lub usługa nie zostanie dostarczona lub jakość jego będzie odbiegała od zadeklarowanej w ofercie;

nie zgadzaj się na inny kontakt do płatności niż ten oficjalny dostarczony przez integratora płatności (np. nie płać poza platformą do e-handlu przelewem na nr podany w wiadomości SMS lub w czacie);

uważnie czytaj wiadomości otrzymywane z banku za pośrednictwem komunikatów SMS lub aplikacji mobilnej;

nie instaluj dodatkowego oprogramowania, które jest rzekomo wymagane z uwagi na tzw. bezpieczeństwo płatności lub które umożliwi udzielenie Ci zdalnego wsparcia;

nie klikaj na linki przesłane w niespodziewanych wiadomościach e-mail lub SMS-ach;

jeśli zauważysz zmiany w wyglądzie strony internetowej swojego banku lub niestandardowe zachowania wstrzymaj realizację dyspozycji i niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem za pośrednictwem infolinii;

czytaj ostrzeżenia przekazywane przez banki, Policję i FinCERT.pl – BCC ZBP.

W przypadku podejrzenia próby popełnienia przestępstwa lub gdy przestępstwo to zostało popełnione, niezwłocznie poinformuj o tym fakcie swój bank oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policję lub do Prokuratury.