Bezpieczna Wielkanoc 2022 - podsumowanie śląskiej Policji

Zakończył się okres wielkanocnego wypoczynku.

W czasie Świąt Wielkanocny nad bezpieczeństwem podróżujących czuwało prawie 2200 policjantów śląskiej drogówki wspieranych przez mundurowych innych pionów służbowych. Od piątku do poniedziałku na śląskich drogach doszło do 8 wypadków, w których śmierć poniosła 1 osoba, a 8 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali 116 nietrzeźwych kierowców.

W minionych latach okres Świąt Wielkanocnych charakteryzował się zmniejszonym ruchem na drogach spowodowanym przede wszystkim ograniczeniami w przemieszczaniu się z uwagi na dużą ilością zachorowań na COVID -19. W tym roku więcej osób zdecydowało się na odwiedziny rodzin, które nierzadko mieszkają daleko. Pokazują to policyjne statystyki zdarzeń drogowych.



Od wielkanocnego piątku do poniedziałku na śląskich drogach doszło do 8 wypadków drogowych, w których rannych zostało 8 osób, a 1 osoba poniosła śmierć. Odnotowano również 405 kolizji drogowych. Niestety w dalszym ciągu nie brakuje kierowców, którzy decydują się wsiąść za kierownicę pomimo spożytego wcześniej alkoholu. W ciągu 4 dni mundurowi zatrzymali 116 nietrzeźwych kierujących. W ubiegłym roku w świątecznym okresie odnotowaliśmy odpowiednio: 14 wypadków, w których 16 osób zo