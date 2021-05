Aż 106 projektów w sosnowieckim Budżecie Obywatelskim!

Po kilka projektów w każdej strefie lokalnej i trzynaście w ogólnomiejskiej. Mieszkańcy Sosnowca zaprezentowali kolejne pomysły w Budżecie Obywatelskim.

Na zgłoszenia w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego czekaliśmy od 12 kwietnia. W poprzednich siedmiu edycjach mieszkańcy Sosnowca wydali blisko 50 milionów złotych na ponad 200 projektów.

- Już teraz na terenie miasta mamy grubo ponad 200 inwestycji zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Place zabaw, skwery, chodniki, siłownie pod chmurką, renowacje parków czy parkingi, a nawet tężnie solankowe. To wszystko jest już do dyspozycji sosnowiczan - mówił prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Teraz tych miejsc będzie jeszcze więcej. Wśród stref najwięcej projektów, po 9, pojawiło się w strefie II (Pogoń) i VIII (Zagórze Południe). W ogólnomiejskiej, gdzie do rozdysponowania jest milion złotych, pojawiło się aż 13 pomysłów.

Co zaproponowali Sosnowiczanie?

W Milowicach postawiono na strefy sportu i place zabaw. Pogoń to m.in. pomysł na nowe alejki w Parku Dietla, wybieg dla psów czy też parking.

Na Starym Sosnowcu mieszkańcy chcieliby np. ogrodu literackiego, a na Środuli m.in. skocznię narciarską (HS45). W Sielcu pojawił się pomysł rozbudowy placu zabaw, montażu ławek fitness, a w centrum miasta miałby stanąć całoroczny fortepian.

Zagórze to m.in. wybiegi dla psów, nowe skwery i miejsca parkingowe. Bobrek, Niwka to np. trampoliny i park linowy. Modrzejów to zmiany w pobliżu Trójkąta Trzech Cesarzy, w Kazimierzu zmiany na Wagowej, a na Porąbce np. inteligentne przejście dla pieszych.

W strefie ogólnomiejskiej pojawiły się pomysły na nowe obiekty sportowe, siłownie pod chmurką, sadzenie lasu, a nawet plac zabaw dla dorosłych.

- To na razie pomysły. Teraz przyjdzie czas na weryfikację formalną i spotkanie zespołu konsultacyjnego. We wrześniu poznamy ostateczna listę projektów, na które będą mogli głosować mieszkańcy. Samo głosowanie będzie miało miejsce na przełomie września i października - mówi Michał Mercik, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego.

Wszystkie 106 pomysłów jest dostępnych na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl