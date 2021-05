Szczepienie przeciw COVID-19: Można zaszczepić się także w domu

Narodowy program szczepień przeciw Covid-19 w toku. Nie każdy jednak może zaszczepić się poza miejscem zamieszkania. Są osoby, które nie opuszczają swoich mieszkań. I na to jest ratunek!



Okazuje się, że osoby, które z uwagi na zły stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień mogą zostać zaszczepione w domu. Jak informuje NFZ, szczepienie dla pacjentów jest bezpłatne. Z kolei za wyjazd mobilnego zespołu płaci NFZ. Jaki to koszt dla funduszu? Gdy szczepienia dokona mobilny zespół szczepiący Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci 141 zł. Mieszczą się w niej koszty dojazdu do pacjenta, kwalifikacji do zaszczepienia oraz podanie szczepionki. Uwzględnia też koszt wyjazdów, w wyniku których pacjent nie zostanie zaszczepiony, ponieważ lekarz z zespołu mobilnego nie zakwalifikował go do szczepienia (względy medyczne) lub pacjent nagle wycofał zgodę na szczepienie.



Szczepienie na terenie Zagłębia prowadzą m.in. medycy z Dąbrowy Górniczej. Zintensyfikowanie szczepień przez mobilne zespoły jest możliwe dzięki zwiększeniu liczby szczepionek, które zostały wysłane do Polski. Jak podał portal Silesia24, Mobilny Punkt Szczepień MS-Med do tej pory otrzymywał 30 dawek tygodniowo, a obecnie jest to aż 500 miesięcznie. Zespół ten szczepi pacjentów zarówno na terenie Dąbrowy Górniczej, jak i Sosnowca, Jaworzna, Mysłowic czy w powiatach będzińskim i zawierciańskim.

Co zrobić, aby zaszczepić się w domu?

Konieczne jest posiadanie skierowania na szczepienie i zlecenia wystawionego przez lekarza rodzinnego. Zdjęcie dokumentu można przesłać za pośrednictwem MMSa na numer 505 702 440 albo email na adres: msmed.mobilny@interia.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia, medycy umówią wizytę domową. Zgłoszenie może przesłać także bezpośrednio poradnia rodzinna, bowiem nie każdy pacjent posiada możliwość wykonania zdjęcia i przesłania go dalej.