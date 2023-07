"Anielskie Lato z Tauronem". Bezpłatne letnie zajęcia dla dzieci w Sosnowcu

"Aż po horyzontu kres", "Powrót do przeszłości" i "Quest Leśnego Królestwa" - to tylko kilka z haseł, przewodnich Anielskiego Lata. Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów jak co roku przygotowało ofertę dla dzieci, które spędzają lato w mieście.

Zajęcia rozpoczęły się 3 lipca i będą się odbywać do 25 sierpnia w 3 anielskich placówkach: w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu.

Każdy tydzień będzie miał swój motyw przewodni

- Wakacje zaczęliśmy od tygodnia artystycznego i hasła „Kreuj Kolorowy Świat”, następnie przejdziemy do tygodnia podróżniczego, a kolejny związany będzie ze światem fantastyki - wymienia Monika Bajka, prezeska Domu Aniołów Stróżów.

W "Anielskim Lecie z Tauronem" mogą wziąć udział wszystkie dzieci, które nie wyjeżdżają na letni wypoczynek. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się od poniedziałku do piątku.

Harmonogram zajęć

"Anielskie Lato" organizowane jest już po raz trzynasty

- Naszym celem jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, stałej opieki i dobrze spędzonego czasu pełnego kreatywności, radości i zabawy. Spotykamy się w dzielnicach pogórniczych i pohutniczych, w których działamy przez cały rok: na Załężu (Katowice), Juliuszu (Sosnowiec) i Biadaczu (Chorzów) - podkreśla Monika Bajka z Aniołów. - Nasi wychowawcy zaplanowali szereg zajęć edukacyjnych, warsztatów plastycznych oraz sportowych w duchu fair play - dodaje.

W zeszłe wakacje Anioły przeprowadziły aż 1200 godzin zajęć dla podopiecznych. Dzieci wzięły także udział w 44 zorganizowanych wycieczkach i wyjściach, m.in. do kina i do zoo.