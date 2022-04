Aby Święta Wielkanocne były bezpieczne... Policja radzi

Zbliżają się Święta Wielkanocne, w czasie których odwiedzamy rodziny, najbliższych i często wyjeżdżamy, aby odpocząć. Również wiele osób w najbliższych dniach wybierze się na przedświąteczne zakupy. Zaaferowani tym wszystkim, często zapominamy o najważniejszym - bezpieczeństwie.



Aby nadchodzące święta były bezpieczne i upłynęły spokojnie, bądźmy uważni i ostrożni. Pośpiech i roztargnienie sprawiają, że skupiając uwagę na zakupach, często zapominamy o własnym bezpieczeństwie. Policjanci cały czas starają się zadbać o to, aby podczas przedświątecznych zakupów i przygotowań nie spotkało nas nic złego.

Zakupy

Wszędzie tam, gdzie jest tłok - w centrach handlowych, na bazarach i w środkach komunikacji publicznej - zachowajmy szczególną ostrożność. W miejscach tych odnotowujemy najwięcej kradzieży. Kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie. Nie przechowujmy dokumentów i pieniędzy w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki.

Zabezpieczenie mieszkania

Jeśli wybieramy się do rodziny na święta pamiętajmy, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Kiedy my świętujemy, może dojść do kradzieży. Dlatego też na osiedlach w w przedświątecznych dniach pojawia się więcej patroli policyjnych, które sprawdzają, czy mieszkania pod naszą nieobecność nie „interesują” złodziei. Pamiętajmy, aby dokładnie zamknąć drzwi oraz oknai, jeśli taki mamy, włączyć system alarmowy. Wychodząc z domu, nie zostawiajmy śladów wskazujących na nieobecność domowników, np. korespondencji w skrzynce pocztowej, czy okien zasłoniętych w ciągu dnia. Jeżeli istnieje taka możliwość, poprośmy sąsiadów, aby zerkali na nasze mieszkania i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego.

Podróż

Wielu z nas, aby spotkać się z najbliższymi, spędzi w drodze setki kilometrów. Podczas podróży środkami komunikacji publicznej pilnujmy naszych bagaży oraz najcenniejszych rzeczy, jakie przewozimy. W miejscach takich, jak dworce czy przystanki, zwracajmy szczególną uwagę na bagaże pozostawione bez opieki. W przypadku, gdy będziemy w posiadaniu większej ilości gotówki, nie trzymajmy jej w jednym miejscu i zawsze starajmy się ją przechowywać w wewnętrznych kieszeniach naszego ubrania.

Jeżeli wyruszamy w podróż własnym samochodem pamiętajmy, aby odpowiednio wcześniej sprawdzić stan naszego auta. Przede wszystkim każdy kierowca powinien wziąć sobie głęboko do serca zasadę, że wolniej oznacza bezpieczniej. Ponadto pasy bezpieczeństwa powinien mieć zapięte każdy pasażer, a dzieci muszą być przewożone w fotelikach. Ogromne niebezpieczeństwo stwarzają pijani kierowcy. Jazda samochodem pod wpływem alkoholu, czy innych podobnych środków, to kompletny brak odpowiedzialności. Nawet ich niewielka ilość w naszym organizmie wpływa na naszą koncentrację i refleks. Nie zapominajmy, że publiczne drogi, to nie miejsce na brawurę, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu. Czasem warto dojechać na miejsce kilka minut później, ale szczęśliwie i bezpiecznie, by cieszyć się świąteczną atmosferą.

Niewłaściwie zachowania a zwyczaje wielkanocne - "Śmigus-dyngus"

Pamiętajmy, że wylewanie na przechodniów nadmiernych ilości wody lub zanieczyszczeń oraz rzucanie z wiaduktów na przejeżdżające samochody worków foliowych wypełnionych wodą, powodować mogą naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia lub naruszenie tzw. miru domowego, podczas bezprawnego wtargnięcia do mieszkania bez zgody właściciela. Sprawcy w wyniku swojego nieodpowiedzialnego zachowania mogą ponieść odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów.

Podczas Świąt Wielkanocnych nad bezpieczeństwem czuwać będzie zwiększona liczba policjantów. Jeżeli cokolwiek wyda się nam niepokojące, zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie stwierdzenia kradzieży, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Takie przypadki należy zgłaszać znajdującym się w pobliżu policjantom lub dzwoniąc pod numer 112 lub 997.

Policjanci będą sprawdzali każdy tego typu sygnał!