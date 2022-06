8 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek

Sosnowieccy kryminalni zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który w zajmowanym przez siebie mieszkaniu miał łącznie ponad 8 kilogramów narkotyków. Amfetamina i marihuana przechowywane były w foliowych workach i plastikowym wiadrze. Mieszkaniec Sosnowca za posiadanie znacznych ilości narkotyków może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Policjanci wylegitymowali 45-latka, gdy zaparkował swój samochód na jednej z ulic w dzielnicy Centrum

Mężczyzna sprawiał wrażenie osoby będącej pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka. W trakcie legitymowania zachowywał się bardzo nerwowo, był pobudzony. To wzbudziło podejrzenia kryminalnych. Okazało się, że policyjna intuicja i tym razem nie zawiodła. W trakcie przeszukania mężczyzny okazało się, że w kieszeni spodni ma zwitek, w którym znajduje się marihuana. Natomiast przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w powietrzu wydychanym przez 45-latka blisko 1,8 promila alkoholu. Kryminalni przeszukali także zajmowane przez niego mieszkania. Tym sposobem w różnych pomieszczeniach znaleźli łącznie ponad 8 kilogramów narkotyków. Blisko 3,7 kilograma suszu marihuany przechowywano w foliowych workach. Amfetamina, której ilość wystarczyłaby do przygotowania ponad 43 tysięcy porcji narkotyku, była przechowywana w foliowych torbach i plastikowym wiadrze. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo może mu grozić do 10 lat więzienia. Odpowie również za kierowanie w stanie nietrzeźwym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.