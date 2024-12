48 tys. widzów, 705 tys. zł pozyskanych dofinansowań - Teatr Zagłębia podsumowuje 2024 rok

48 tys. widzów, 705 tys. zł pozyskanych dofinansowań, udział w sześciu festiwalach, 226 przedstawień i przeszło 2 tys. publikacji o sosnowieckim teatrze w mediach – tak Teatr Zagłębia zamyka 2024 rok.

Za Teatrem Zagłębia pracowity rok!

Kolejny, bardzo pracowity rok, Teatr Zagłębia zakończy w Sylwestrowy wieczór przedstawieniem Filmofonia. Koncert piosenek filmowych w reż. Jacka Jabrzyka. Ten muzyczny spektakl (premiera we wrześniu br.), w którym stare przenika się z nowym, a przeszłość z teraźniejszością, dobrze obrazuje to, co charakteryzowało teatralny rok.

Duch przeszłości widoczny był w premierach: „Historii Sosnowca” w reż. Katarzyny Szyngiery (premiera w październiku 2024 r.) i w „Szpilmanach” (premiera w grudniu 2024 r.) w reż. Cezarego Tomaszewskiego, w projekcie „Lato w teatrze”, które odbywało się pod hasłem „Legenda o sośnie z Sosnowca”. Stare i nowe czasy i ich problemy trafnie wydobywał, mający swoją premierę w lutym tego roku, spektakl „Persona. Ciało Bożeny” duetu Jędrzej Piaskowski/Hubert Sulima. Ich dofinansowanie (z wyłączeniem „Persona Ciało Bożeny”) ze środków ministerialnych, a także liczne i przychylne recenzje (tu z uwzględnieniem tejże „Persony...”) są dowodem, że ten nurt Teatru Zagłębia niezmiennie cieszy się uznaniem.

To uznanie widoczne jest też we frekwencji. Przeszło 48 tys. widzów (czyli o prawie 2 tys. więcej niż w poprzednim roku) obejrzało spektakle, z których kilka było zaproszonych na teatralne festiwale (Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Boska Komedia” w Krakowie – „Persona. Ciało Bożeny”, BLISKIE/DALEKIE. Festiwal X-lecia Teatru im. Stefana Batorego w Chorzowie i Showcase EASTERN STAGE // Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie – „Czuję do Ciebie miętę”, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „BEZ GRANIC” w Cieszynie – „Tajemniczy ogród”, Mała Boska Komedia w Krakowie – „Tajemniczy ogród”, Festiwal Dotknij Teatru w Łodzi – „niezgoda.jpg”).

Teatr Zagłębia w swojej działalności stawia na bezpośredni i różnorodny kontakt z widzami. Nie ogranicza się do samego wystawiania spektakli, ale obudowuje każdą z pozycji repertuarowych szeregiem działań edukacyjnych. Dzięki takiemu podejściu chętni widzowie mają szansę zgłębić temat poruszany przez twórców spektaklu w indywidualny, dostosowany do swojej wrażliwości sposób.

– Chcemy, by nasz teatr był otwarty – przyjmował różnych widzów i proponował różne doświadczenia, nie tylko na widowni, ale także poza nią. Toteż w 2024 roku zorganizowaliśmy ponad 160 wydarzeń, w których uczestniczyło w sumie około 4,5 tys. osób – tłumaczy dyrektorka Iwona Woźniak.

Ta różnorodna oferta możliwa jest m.in. dzięki dofinansowaniu, jakie w tym roku pozyskał Teatr Zagłębia – 705 tys. zł. Na tę niebagatelną kwotę składa się dofinansowanie na doposażenie sprzętu akustycznego i oświetleniowego (280 tys. zł), „Sostal, czyli historie budowy Sosnowca” (67 tys. zł), Laboratorium Pedagogiki Teatru (57 tys. zł), „Literówka” spektakl dla przedszkolaków (40 tys. zł), Legenda o sośnie z Sosnowca, lato w teatrze (44,9 tys. zł), „Szpilman. Album na osiem piosenek i nieskończoną ilość gier o zabaw” – spektakl teatralny (100 tys. zł), udostępnianie zasobów archiwów Teatru Zagłębia (43,6 tys. zł) i „Teatr niezbędny” projekt edukacyjny dot. amatorskiego i offowego ruchu teatralnego (72,6 tys. zł).