37-latek w mieszkaniu miał ponad 3 kilogramy marihuany i sadzonki konopi indyjskich

W trakcie asysty udzielanej komornikowi podczas siłowego wejścia do zamkniętego mieszkania dłużnika policjanci ujawnili 3 sadzonki konopi indyjskich oraz ponad 3,3 kg marihuany przygotowywanej do sprzedaży. 37-letni mężczyzna, do którego należały, został zatrzymany. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków i ich uprawę grozić mu może nawet 10 lat więzienia. Prokurator objął podejrzanego policyjnym dozorem.