29-letni włamywacz zatrzymany

Za 29-latkiem Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał list gończy. Był poszukiwany celem odbycia kary 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, jaka mu orzeczono za dokonane włamania. Kryminalni poszukiwali go od stycznia. Zauważyli go na jednej z ulic dzielnicy Centrum. Kiedy tylko upewnili się, że to na pewno poszukiwany włamywacz, mężczyzna został zatrzymany. Został osadzony w areszcie, skąd trafi do docelowej jednostki penitencjarnej, w której odbywać będzie orzeczona mu karę.