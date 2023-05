24-latek z Sosnowca potrzebuje pomocy po nieszczęśliwym wypadku

Prezydent Sosnowca - Arkadiusz Chęciński apeluje o pomoc na rzecz 24-letniego Dawida. Młody mężczyzna upadł z 10 metrów prosto na beton.

24-latek upadł z wysokości 10 metrów na beton, uszkadzając organy wewnętrzne, w tym mózg. Dawid walczy teraz w szpitalu na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale konieczne jest przeniesienie do prywatnej kliniki. To ogromna nadzieja dla Dawida i jego bliskich. Wiążą się z tym duże koszty. Dlatego ruszyła zbiórka internetowa.

- Lekarze w szpitalu poddali się i uznali, że nie można już nic więcej zrobić dla Dawida. Chcąc uratować jego życie, znaleźliśmy prywatną klinikę neurorehabilitacji, gdzie otrzymaliśmy nadzieję od profesora, że Dawid ma szansę na przeżycie i powrót do zdrowia - czytamy w opisie zrzutki.

Koszt leczenia wynosi ponad 21 tys. złotych miesięcznie, a do tego dochodzi koszt opiekuna.

- Z uwagi na to, że nie wiemy, jak długo będzie trwało leczenie Dawida, chcemy uzbierać pieniążki przynajmniej na roczny pobyt. Kwota leczenia na okres 12 miesięcy wynosi 252 000 zł. Jest to ostatnia szansa, aby Dawid miał jeszcze szansę na powrót do życia. Nie można cofnąć czasu, ale jedno jest pewne - jego życie jest teraz w naszych rękach - apelują najbliżsi mężczyzny.