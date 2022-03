20 000 uczniów postawiło pierwsze kroki w programowaniu w ramach akcji "Koduj z Gigantami"

Dobiegła końca 10. edycja bezpłatnych warsztatów z programowania dla dzieci i młodzieży: „Koduj z Gigantami – Szyfry i Zagadki”, organizowanych przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA. W trwających przez cztery tygodnie zajęciach stacjonarnych oraz online, udział wzięło ponad 20 000 młodych uczestników z całej Polski!

10. edycja „Koduj z Gigantami” za nami!

Zajęcia odbyły się stacjonarnie w ponad 100 lokalizacjach w całym kraju oraz online, a udział w nich był całkowicie bezpłatny. Patronami Honorowymi wydarzenia byli m.in.: Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, NASK, ORE oraz liczni włodarze miast, w których prowadzone były warsztaty. Łącznie akcję wsparło 13 partnerów, 104 patronów honorowych i 101 patronów medialnych!

Akcja „Koduj z Gigantami” odbyła się już po raz 10., a jej główne cele od lat są niezmienne – zachęcić dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat do nauki programowania jako umiejętności niezbędnej w dzisiejszym cyfrowym świecie i pokazać im bezpieczny sposób na korzystanie z nowych technologii. Aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, a wiedza jak najlepiej przyswajalna, wykorzystano środowiska znane i lubiane przez dzieci i młodzież.

Zainteresowani mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych w wybranym środowisku czy języku programistycznym. Do wyboru mieli warsztaty z programowania w Scratchu, Minecrafcie Education Edition, AppInventorze – propozycje zwłaszcza dla młodszych fanów kodowania, czy lekcje prowadzone w języku Python, C# i środowisku Visual Studio, skierowane przede wszystkim do starszych grup. W trakcie warsztatów, pod czujnym okiem trenerów kodowania, uczestnicy programowali własne gry komputerowe, aplikacje mobilne, a także poznawali podstawowe zagadnienia programistyczne. Każdy z uczestników otrzymał także dostęp do platformy Discord, na której mogli się komunikować, nawiązywać relacje w swoich grupach rówieśniczych oraz wymieniać się projektami stworzonymi w trakcie warsztatów.

„Na lekcji robiliśmy projekt, który musieliśmy zaprogramować tak, żeby otworzyć sejf. To była fajna zabawa i dużo się nauczyłam.” – Zosia (lat 10), uczestniczka warsztatów Scratch w Gliwicach.

„Brałem udział w zajęciach z C# i Visual Studio. Super zajęcia, dużo praktycznej wiedzy z podstaw programowania, które na pewno mi się przydadzą.” – Kuba (lat 15), uczestnik warsztatów C# i Visual Studio w Gdyni.

Programowanie to nie tylko pomysł na naukę poprzez zabawę, to przede wszystkim rozwój twórczego oraz logicznego myślenia, co przekłada się także na lepsze przyswajanie wiedzy z innych przedmiotów. Tworząc gry i aplikacje, dzieci muszą poszukiwać nowych rozwiązań, wykazać się kreatywnością i nieszablonowym podejściem, a co najważniejsze - mogą uczyć się zawodu przyszłości już od najmłodszych lat. To właśnie branża IT oraz zawody powiązane z programowaniem oferują zatrudnienie z zarobkami na bardzo wysokim poziomie. Poza tym znajomość już podstaw programowania znajduje zastosowanie w wielu innych zawodach, które już dziś coraz bardziej polegają na wykorzystaniu nowych technologii. Warsztaty „Koduj z Gigantami” są właśnie okazją ku temu, aby zdobyć te kompetencje, stawiając pierwsze kroki w świecie programowania.

Organizatorem warsztatów „Koduj z Gigantami” jest największa w Polsce szkoła „Giganci Programowania” - miejsce, które już od najmłodszych lat wprowadza uczniów w świat programowania i nowych technologii. Giganci Programowania od 7 lat prowadzą kursy i warsztaty w całej Polsce, ale także za granicą: w Hiszpanii, Chorwacji, Słowacji, Chile, Meksyku, Bośni i Hercegowinie, Singapurze i Australii.

Już we wrześniu planowana jest kolejna edycja akcji! Dzieci i młodzież w miastach w całej Polsce będą mogli ponownie spróbować swoich sił w programowaniu pod okiem zawodowych programistów. Wszystko za sprawą 11. edycji wydarzenia „Koduj z Gigantami”, które promuje ideę programowania wśród najmłodszych. W ramach warsztatów kolejni chętni będą mogli zapisać się na darmowe zajęcia i poznać podstawy kodowania.

Więcej informacji o bezpłatnych akcjach oraz kursach programowania można znaleźć na stronie: www.giganciprogramowania.edu.pl .