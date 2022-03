Trzymiesięczny chłopiec w Oknie Życia u Sióstr Karmelitanek

W Oknie Życia prowadzonym przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej pozostawiono trzymiesięcznego chłopczyka. Został zabrany do szpitala na badania.

Dziecko wyglądało na zadbane

W miniony poniedziałek 7 marca przed godziną 19:00 w sosnowieckim Oknie Życia przy ul. Matki Teresy, nad którym czuwają Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Osiedla Piastów, pozostawiono trzymiesięcznego chłopczyka.

– Dziecko było spokojne, zaopiekowane, ubrane w ciepły kombinezon, przy dziecku była reklamówka z przyborami do pielęgnacji – przekazuje Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Mimo że nie wyglądało na to, by chłopcu coś dolegało, zgodnie z procedurą wezwano pogotowie i chłopczyk został zabrany do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu na rutynowe badania. Uruchomiono procedury prawne oraz adopcyjne, aby jak najszybciej znaleźć chłopcu nowy dom.

Okno Życia prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej działa od 2009 roku. Trzymiesięczny chłopiec jest piątym dzieckiem, które tam pozostawiono i jednocześnie już czwartym chłopcem.

Czym jest Okno Życia?

Okno Życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby - najczęściej są to zakonnice.

Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne, to znaczy powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny.