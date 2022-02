Sosnowiec: Kolejne mieszkanie dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych gotowe

Zakończyły się prace związane z remontem kolejnego mieszkania dla dzieci z sosnowieckich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wkrótce do mieszkania przy ulicy Warszawskiej wprowadzą się pierwsze dzieci oraz opiekunowie.

W 2022 roku wychowankowie z placówek przeniosą się do nowych mieszkań, którymi zarządza Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu i który jest odpowiedzialny za inwestycję. Pierwsze dwa są już gotowe.

Mieszkanie przy ulicy Warszawskiej ma sześć sypialni, salon z aneksem kuchennym, łazienkę oraz dwie toalety i pomieszczenie gospodarcze. Pokoje są 1-, 2- i 3-osobowe. W sumie ma 245 m2 powierzchni. Są również pokoje dla specjalistów pedagogicznych (pedagoga i psychologa), którzy wspierają wychowanków w ich codziennym życiu.

Gotowy jest też 166-metrowy lokal przy ulicy Dęblińskiej. Tu także jest sześć sypialni, salon z aneksem kuchennym i dwie łazienki.

– Zależy nam na tym, aby dzieci wychowywały się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych. Dlatego rezygnujemy z dużych placówek i szukamy miejsc w centrum miasta, by dzieci miały blisko do szkoły czy kina. W taki sposób pod opieką specjalistów oraz w rodzinnej atmosferze mają wchodzić w dorosłe życie – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. polityki społecznej.