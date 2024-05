20 lat Polski w UE. Pociąg Europejski Kolei Śląskich wyjechał na tory

Polska świętuje 20. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Pociąg Europejski Kolei Śląskich ze 100 pasażerami na pokładzie pierwszy kurs ma już za sobą i na torach pozostanie do końca roku. Bo w końcu jest co świętować!

Pociąg Europejski (w specjalnym efektownym designie) wyruszył w środę 1 maja punktualnie o godzinie 12.54 z Katowic do Cieszyna. Kierunek symboliczny, bo przecież miasto Cieszyn było przez lata podzielone – na część polską i czechosłowacką. Dziś na Moście Wolności łączącym oba miasta nie ma już kontroli celnych, a miasto stało się ponownie jednym organizmem będącym dowodem na to, że wspólnota europejska naprawdę łączy nie tylko państwa, ale przede wszystkim ludzi.

20 lat w europejskiej rodzinie

Bilety na Euro-pociąg były bezpłatne – 100 biletów można było odebrać w Punkcie Obsługi Pasażera Kolei Śląskich na katowickim dworcu kolejowym. Wszystkie bardzo szybko znalazły chętnych, bo 1 maja właśnie w Cieszynie zorganizowano Piknik Europejski z wieloma atrakcjami m.in. kultowym festiwalem „Kino na granicy”. Na dzień pełen wydarzeń zaprosili: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Czechach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Koleje Śląskie.

– Jak bardzo zmieniła się Polska w ciągu ostatnich 20 lat, wystarczy spojrzeć na krajobraz naszych małych ojczyzn. Dziś nasze miasta wyglądają zupełnie inaczej niż w maju 2004 roku, gdy przyjmowano nas do europejskiej rodziny. Wspólnym mianownikiem jest nowoczesność, świetna infrastruktura drogowa, znakomicie rozwijająca się gospodarka, a co za tym idzie konkurencyjność. Przykładem jest nasz region – Województwo Śląskie lokujące się w pierwszej dziesiątce najatrakcyjniejszych ośrodków w Europie. Stworzyliśmy miejsce atrakcyjne dla inwestorów, stopniowo odchodzimy od stereotypu nakreślonego przez przemysł ciężki, wykorzystując jego dziedzictwo na rzecz nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii. W ciągu dwóch dekad dzięki unijnemu wsparciu

zrealizowaliśmy 13 tysięcy projektów na kwotę blisko 44,5 mld zł. I co ważne, najlepsze wciąż jest przed nami, bo aktualna perspektywa to 5,14 mld euro, środki największe w historii województwa. To szansa dla nas, ale także dla kolejnych pokoleń. Jednak bez unijnej wspólnoty, nie byłoby to możliwe – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Koleje bardzo europejskie

Koleje Śląskie, których właścicielem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, także rozwijają się dzięki środkom unijnym. Tylko w programie Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021 – 2027 znalazły się dwie duże inwestycje – jedna w infrastrukturę techniczną, druga w tak potrzebny regionalnemu przewoźnikowi nowoczesny tabor. Do rozbudowy i doposażenia zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie UE dopłaci niemal 50 mln zł, a udział środków unijnych w zakupie nowego taboru dla Kolei Śląskich przez Urząd Marszałkowski wynosi ponad 652 mln zł.

– Dzięki tym środkom konsekwentnie rozwijamy spółkę, która jest bardzo ważna dla mieszkańców regionu. Jeżdżą oni coraz bardziej komfortowymi składami, a my mamy możliwość rozwijania siatki połączeń. Koleje Śląskie stały się dobrym i stabilnym pracodawcą – mówi Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich i dodaje: – Okazjonalne składy to zresztą nasza specjalność. Po śląskich torach jeździły już pociągi Korfanty, Powstaniec, Mistrzowie Sportu i Niebo nad Beskidami. Teraz mamy Pociąg Europejski, który wygląda naprawdę imponująco. Zapraszamy na pokład!

Łącznie z obecną perspektywą finansową Unia Europejska dofinansowała 57 szt. taboru kolejowego zakupionego przez Województwo Śląskie w kwocie 1 017 518 000 zł.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.