Wesela zaczynają powoli odchodzić od kanonu i standardu, który został przyjęty przed laty, a który zakładał zorganizowanie ich w obrębie sali weselnych czy innego rodzaju zamkniętych pomieszczeń. Coraz częściej wesela te, z bardzo różnych powodów, przenosi się w plener. Wtedy też zazwyczaj sięga się po wynajem specjalnych namiotów, które są w stanie przynieść poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie chronić jedzenie, meble oraz gości przed nieprzychylnymi warunkami atmosferycznymi. Na czym polega tego typu wynajem i jakie płyną z niego korzyści? O tych rzeczach porozmawiamy w tym wpisie.

Dlaczego warto zdecydować się na wynajem namiotów weselnych?

Wynajem namiotów weselnych jest czymś, co pozwoli zorganizować tego typu imprezę w plenerze - jest to ich zastosowanie, a zarazem największa zaleta. Namioty, jak już zostało wcześniej wspomniane, chronią przed nie do końca przyjaznymi warunkami atmosferycznymi (te dość często zaskakują), a przy okazji doskonale odgraniczają przestrzeń cateringową od tej tanecznej (koniecznie z parkietem, również możliwym do wypożyczenia). Namioty i - ogólnie - plener stanowią świetny plan na nietuzinkowe i godne zapamiętania wesele, a ich wszechstronność potrafi dostosować je do miejsca o każdej możliwej powierzchni. Nie tylko tego niewielkiego.

Plusem namiotów o przeznaczeniu weselnym jest też ich cena, która jest wręcz karykaturalnie nieproporcjonalna do kosztu wynajęcia sali weselnej - na ich korzyść, oczywiście. Zazwyczaj rozlicza się za nie w systemie dobowym, a z uwagi na tę cenę można przeciągnąć całą imprezę nawet na kilka dni (klasyczne wesela to dwa dni zabawy, tutaj można bawić się chociażby do "wyczerpania" zasobów jedzenia). Wesele w namiocie to z kolei świetny sposób na stworzenie cudownej pamiątki, która będzie towarzyszyć całym pokoleniom w postaci ujęć z malowniczą scenerią, zarówno w postaci zdjęć, jak i w formie materiałów filmowych.

Na czym polega wynajem namiotów weselnych? - krok po kroku

Sam proces wynajmowania namiotów weselnych nie należy do najbardziej skomplikowanych i złożonych. Jest jednak takim, o którym warto wiedzieć jeszcze zanim sięgnie się po ten pomysł i zacznie się organizować własne wesele w plenerze. Poniżej przedstawiamy kroki, przez które należy przejść celem wynajęcia namiotu dla siebie.

Planowanie wesela - jest to rzecz absolutnie podstawowa. Jeszcze przed rozpoczęciem załatwiania czegokolwiek (nie tylko samych namiotów, ale i chociażby miejsca, w którym się znajdą) należy ustalić podstawy związane z samym weselem. Liczy się tutaj jego termin, ilość planowanych gości, czas trwania, sposób dojazdu, zaproszenia. Słowem: wszystko, co tylko ma związek z weselem. To na tym etapie trzeba też zastanowić się nad sprawami czysto organizacyjnymi. Lepiej mieć wszystko dopięte zawczasu. Wybór miejsca - ważnym elementem całej układanki jest też wybór miejsca, w którym zamierza się zorganizować wesele. To, że odbędzie się ono w plenerze nie oznacza, że namiot będzie można rozstawić wszędzie i będzie to zgodnie z prawem. Jeżeli na przykład chciałoby się zorganizować własne wesele w ogrodzie botanicznym czy też parku, należy wystąpić do miasta o zgodę na to. Podobnie ma się sprawa z pięknymi miejscami należącymi do kogoś. Miejsce definiuje też rozmiar potrzebnego namiotu, ale i sposób jego montażu. Ma zatem wpływ również na takie sprawy, jak forma podania jedzenia czy dostęp do energii elektrycznej (tę, na szczęście, można załatwić wszędzie, gdzie tylko się chce). Znalezienie firmy wynajmującej namioty weselne - na tym etapie trzeba już znaleźć firmę, która namiot wynajmie. Dobrze tutaj posłużyć się tutaj przykładem firmy Event Meble, która jest w tym niesamowicie doświadczona. Wybrać powinno się zatem tę firmę, która proponuje szeroki wybór w kontekście namiotów, a jednocześnie prezentuje przy tym atrakcyjne ceny. Dobrze byłoby, gdyby sama była w stanie rozstawić namioty na miejscu, ale też przywieźć je i odebrać już po zakończonej imprezie. Warto tutaj porównywać oferty różnych firm - zwłaszcza jeśli nie planuje się postawić na "pewniaka", a zatem firmę zaufaną na polskim rynku. Właściwy wynajem - po wybraniu firmy i upewnieniu się, że pasuje jej termin całego wydarzenia, należy przystąpić do podpisania umowy. Jest to podstawa, gdyż nigdy nie chciałoby się zostać na lodzie. Umowa reguluje wszystkie kwestie związane z terminem i zobowiązuje firmę do dostarczenia namiotu. Warto tutaj zadbać, by została skonstruowana w sposób jak najbardziej przyjazny dla wynajmującego, ale też zawierała wszystko to, co formalnie najistotniejsze.

Podsumowanie

Wynajem namiotów weselnych nie bez powodu cieszy się aktualnie tak dużym powodzeniem. Wynika to z coraz większej chęci co do organizowania tego typu imprez poza zamkniętymi pomieszczeniami. Zanim jednak się na niego zdecyduje warto zapoznać się z tym, na czym tak właściwie polega i jakie są płynące z niego korzyści. Wtedy też będzie się stanie odpowiednio zorganizować całą imprezę. W taki sposób, by każdy z jej gości był zadowolony.