Wszystkie okulary korekcyjne (oprawki + soczewki okularowe) 50% taniej w KODANO Optyk!

Tylko do 29 maja w salonie KODANO Optyk w Sosnowcu oraz w sklepie internetowym www.KODANO.pl można skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić kompletne okulary korekcyjne (oprawki + soczewki okularowe) aż 50% taniej!

To idealny czas na odświeżenie wizerunku przy pomocy nowych okularów!

Uważasz, że noszenie okularów jest przykrą koniecznością i ich jedynym zadaniem jest korekcja wzroku? Na szczęście teraz już nie musimy wybierać pomiędzy stylem, a zdrowiem.

Mnogość modeli sprawia, że dziś okulary służą nie tylko do zapewnienia prawidłowego widzenia, ale stanowią też unikatowy dodatek, który nadaje naszej twarzy charakteru, a stylizacji – modowego sznytu. Odpowiednio dobrane oprawki pomogą rozweselić ponurą mimikę twarzy lub też dodadzą powagi młodo wyglądającej buzi. Co więcej, ich kształt oraz kolor mogą dodać nam uroku, podkreślając rysy oraz tonację twarzy, a także wydobywając głębię oczu. Dzięki temu możemy poczuć się pewnie i komfortowo we własnej skórze, co również przekłada się na nasze samopoczucie.

Doradcy klienta w salonie KODANO Optyk chętnie pomogą dobrać wymarzone okulary, a tylko do 29 maja wszystkie okulary korekcyjne (oprawki+soczewki okularowe) można kupić aż 50% taniej. Dodatkowo warto skorzystać z badania wzroku, które przy zakupie okularów jest wliczone w cenę.

1 salon w Sosnowcu i 30 w całej Polsce

W Sosnowcu salon KODANO Optyk zlokalizowany jest w:

KODANO Optyk, Auchan Sosnowiec, ul. Zuzanny 20, tel. 533 240 121

Salon powstał w październiku 2018 roku i oferuje kilkaset modeli okularów. Wybór jest zatem ogromny i sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. W salonie KODANO Optyk w Sosnowcu można kupić okulary znanych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Moretti, Loretto i wiele innych.

KODANO Optyk – polska firma, 100% polski kapitał

Salony KODANO Optyk należą do grupy Szkla.com S.A. – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami Kodano.pl. Warto dodać, że grupa Szkla.com S.A. w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.

W całej Polsce jest aż 30 lokalizacji salonów KODANO Optyk, w których możemy kupić okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne, akcesoria okularowe, a także zbadać swój wzrok oraz dobrać wymarzone oprawki pod okiem fachowych doradców klienta.