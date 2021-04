Transport pianina - w jaki sposób przenieść tak duży instrument w nowe miejsce?

Przeprowadzka jest zawsze czymś bardzo ekscytującym i czymś, na co długi czas się czekało - zwłaszcza jeśli zakłada rozpoczęcie życia "na swoim", w pełni własnym miejscu. Jest w tym jednak jeden haczyk: w wielu przypadkach potrafi być bardzo problematyczna. Chodzi tutaj o sytuacje, w których trzeba przewieźć przedmioty duże pod względem gabarytów, niekoniecznie foremne, a przy tym delikatne. Takim przedmiotem może być pianino.

Transport pianina - na co należy zwrócić przy nim uwagę?

Choć pianino wydaje się być urządzeniem odpornym na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, rzeczywistość okazuje się zgoła odmienna. Bardzo łatwo jest uszkodzić jego wnętrze i doprowadzić do tego, że nie będzie działało prawidłowo. Również uszkodzenia powierzchowne są wyjątkowo niewskazane. Zwłaszcza, że pianino jest na tyle drogim sprzętem, że zasługuje na zdecydowanie najwyższy poziom uwagi i ostrożności. Na co zatem zwrócić uwagę przy jego transportowaniu? Przede wszystkim na:

wybór odpowiedniego środka transportu - z uwagi na swoje gabaryty, pianino nie zmieści się do absolutnie żadnej osobówki. Dlatego też należy zadbać o to, by przetransportować je pojazdem odpowiednio dopasowanym do jego wielkości;

właściwe zabezpieczenie wnętrza - choć z zewnątrz pianino wydaje się być solidne, wewnątrz jest układem bardzo delikatnym - najmniejsze uszkodzenie może przyczynić się do nieprawidłowego brzmienia i wygenerować kolosalne koszty. Zabezpieczając wnętrze warto wypełnić je odpowiednimi środkami, które zapobiegną poruszaniu się czegokolwiek;

odpowiednie zabezpieczenie krawędzi - pianino to instrument na tyle drogi, że nie chce się go uszkodzić również z zewnątrz - a o to, niestety, łatwiej. Wystarczy nieostrożny ruch, by obić je (chociażby o futrynę drzwi). Dlatego wszystko powinno być szczelnie owinięte specjalną pianką lub folią bąbelkową, ze szczególnym naciskiem na najbardziej podatne na uszkodzenia rogi;

zaangażowanie w to odpowiedniej ilości osób - nie ma szans, aby jedna osoba była w stanie samodzielnie przetransportować pianino. Nieuniknione jest więc zaangażowanie co najmniej kilku, koniecznie takich wyposażonych w odpowiedni sprzęt zabezpieczający i ułatwiający przenoszenie.

O wszystkie z wyżej wspomnianych rzeczy jest w stanie zadbać firma na co dzień zajmująca się przewozami rzeczy. Wtedy też ma się gwarancję co do tego, że transport przebiegnie prawidłowo, a sprzęt trafi w miejsce przeznaczenia w nienaruszonym stanie. Gwarancję popartą właściwym ubezpieczeniem.

Jak wybrać firmę, która zajmie się tego typu transportem?

Na rynku istnieje bardzo wiele firm transportowych, każda z których reklamuje się jako ta najsolidniejsza, najlepsza i najrzetelniejsza. Chcąc przewieźć pianino naturalnym jest, że chce się skorzystać z usług tej, u której określenia te rzeczywiście mają pokrycie w rzeczywistości, a która oferuje wszystko to, co najlepsze właśnie w kontekście tak delikatnych, a jednocześnie ciężkich i wielkogabarytowych przedmiotów.

Podstawą w wyborze firmy zajmującej się transportem jest dowiedzenie się, czy tak właściwie jest w stanie zająć się transportem pianina. Choć firm jest dużo, nie każda z nich jest gotowa do podjęcia się tegoż właśnie wymagającego wyzwania. Ważne jest, aby firma dawała gwarancję bezszkodowego transportu - koniecznie taką, która jest poparta stosowną umową i udokumentowana na każdym etapie przewożenia. Wtedy też można będzie mieć pewność, że tego typu drogi sprzęt dotrze na miejsce w jednym kawałku i będzie po prostu sprawny. W wyborze firmy warto kierować się przede wszystkim jej doświadczeniem i obyciem na rynku. Im większy jest jej staż, tym większą liczbę klientów zdołała już obsłużyć. Już samo to sugeruje, że będzie wiedziała, co robi.

Ważne jest, aby wybrać firmę, która transport oferuje w cenie adekwatnej nie tylko do wielkości pianina, ale też do odległości, jaką będzie ono musiało przebyć. Warto zrobić rozeznanie na rynku i dowiedzieć się, jakie ceny proponują wszystkie firmy zajmujące się przewozem pianin. Zapewni to możliwość sięgnięcia po tą, która będzie najtańsza, a u pozostałych otworzy pole do negocjacji. Dobrze byłoby, gdyby firma była na nie otwarta.

Rzeczą, od której warto rozpocząć poszukiwania tego typu firmy jest lokalizacja. Powinna być ona najbliższa miejscu wyjściowemu (temu, z którego pianino jest odbierane). Ułatwi to logistykę oraz zmniejszy koszt całego przedsięwzięcia. Jeżeli zatem jest się z Wrocławia, to właśnie firmę z tego miasta powinno się wybrać.

Podsumowanie

Transport pianina jest zawsze jednym z największych wyzwań każdej przeprowadzki. Nie dość bowiem, że trzeba podejść do niego z należytą ostrożnością (to w końcu instrument bardzo cenny, o delikatnym wnętrzu) to jeszcze dysponować odpowiednimi narzędziami oraz środkiem transportu, który takowy umożliwi. Właśnie dlatego całość warto powierzyć profesjonalistom, a zatem firmie, która będzie się znała na rzeczy. Koniecznie takiej pokroju Krasnal Przeprowadzki - doświadczonej, solidnej i cieszącej się ogromnym zainteresowaniem na rynku.