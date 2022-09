Tanie mieszkania z przetargu. Jak je kupić?

Ze względu na wysokie ceny nieruchomości oraz koszty kredytu, coraz mniej osób może sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania. Warto zatem zwrócić uwagę na lokale sprzedawane w drodze przetargu przez spółdzielnie mieszkaniowe, urzędy miast czy gmin - ich cena jest zazwyczaj niższa od rynkowej, a lokalizacja często atrakcyjna. Dowiedz się, na czym polegają przetargi mieszkaniowe.

Gdzie szukać informacji o przetargach na mieszkanie?

Przetargi mieszkaniowe organizowane są przez różne podmioty, wśród nich najczęściej wymienia się urzędy miast i gmin, spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki Skarbu Państwa. Informacje o planowanych przetargach można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych organizatorów (w przypadku urzędów w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz w lokalnej prasie. Aby trzymać rękę na pulsie i na bieżąco obserwować, jakie oferty pojawiły się w interesującej nas okolicy, warto korzystać ze strony Listaprzetargow.pl. Jest to portal, który w jednym miejscu gromadzi aktualne ogłoszenia przetargów i licytacji na sprzedaż mieszkań od wszystkich podmiotów z całej Polski. Dzięki dostępnej na stronie wyszukiwarce oraz bardziej szczegółowym filtrom w szybki sposób można dotrzeć do ofert, które spełniają nasze wymagania (np. pod względem lokalizacji, ceny, metrażu, liczby pomieszczeń itp.). Na stronie znajdują się również ogłoszenia przetargów i licytacji działek, domów, garaży i lokali użytkowych.

Czego dowiemy się z ogłoszenia o przetargu?

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości informuje o tym:

kto jest organizatorem przetargu,

co jest przedmiotem przetargu (adres i opis nieruchomości),

kto może wziąć udział w przetargu (przetarg nieograniczony kierowany jest do wszystkich chętnych, a ograniczony wyłącznie do wskazanej w ogłoszeniu grupy, np. członków danej spółdzielni mieszkaniowej),

czy przetarg ma formę ustną czy pisemną,

jaka jest cena wywoławcza nieruchomości,

jakie są warunki przystąpienia do przetargu (w tym, ile wynosi wadium),

gdzie i kiedy przetarg się odbędzie.

Szczegółów jest sporo, ale dzięki nim już po wstępnym zapoznaniu się z ogłoszeniem będziemy w stanie ocenić, czy jest to interesująca nas oferta. Jeśli tak, trzeba podjąć kilka podstawowych czynności, aby przekonać się, czy udział w przetargu jest dobrą decyzją.

Zanim weźmiemy udział w przetargu

Od czego zacząć? Ocenić należy nie tylko stan prawny i techniczny sprzedawanego mieszkania, ale także swoje możliwości finansowe. Wspomniane wcześniej wadium, to suma pieniędzy, którą należy wnieść na konto organizatora przed przystąpieniem do przetargu. Zazwyczaj wynosi ono ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Dlaczego wadium jest wymagane? Bo dzięki niemu w przetargu biorą udział osoby zdecydowane, które faktycznie chcą nabyć daną nieruchomość. W przypadku wygranej wadium jest zaliczane na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku przegranej jest w całości zwracane.

Istotna jest oczywiście cena wywoławcza nieruchomości. Na wstępie wspomnieliśmy, że zazwyczaj jest ona niższa od ceny rynkowej podobnych mieszkań w danej okolicy. Niska cena może wynikać na przykład z konieczności przeprowadzenia w lokalu gruntownego remontu. Dlatego ważne jest, aby przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się ze stanem technicznym mieszkania (najlepiej obejrzeć je osobiście w wyznaczonym terminie) i oszacować koszty ewentualnych prac, które będziemy musieli wykonać po jego nabyciu. Ogłoszenie o przetargu informuje, do kiedy zwycięzca przetargu powinien wpłacić całą kwotę za nieruchomość, trzeba być zatem przygotowanym. Niewywiązanie się z tego warunku grozi utratą wadium.

Dla osób początkujących ważna z pewnością będzie też forma przetargu, czy jest on przeprowadzany w trybie ustnym czy pisemnym. Udział w przetargu pisemnym polega na wpłaceniu wadium i złożeniu wymaganych dokumentów we wskazanym miejscu i terminie. W dokumentach tych określa się, za jaką cenę chcielibyśmy kupić mieszkanie. Przetarg wygrywa osoba, która spełnia wszystkie warunki przetargu i oferuje najwyższą kwotę. Przetarg ustny przyjmuje formę licytacji - po wpłaceniu wadium i tym samym dopuszczeniu do przetargu należy stawić się w wyznaczonym miejscu, aby wraz z innymi uczestnikami "walczyć" o nabycie nieruchomości. Tutaj również wygrywa najwyższa oferta, trzeba zatem uważać, aby nie dać ponieść się emocjom.

Trudna sytuacja na rynku nieruchomości sprawia, że zainteresowanie przetargami mieszkaniowymi wzrasta. Udział w przetargu może być szansą na nabycie lokalu w atrakcyjnej lokalizacji i atrakcyjnej cenie, trzeba jednak umieć oszacować, czy faktycznie jest to dobra inwestycja.