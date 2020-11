Światowy Tydzień Przedsiębiorczości online. Zapisz się już dziś!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - inny niż zwykle. Wiele wydarzeń, już od kilku edycji, odbywało się w wirtualnym świecie, by ułatwić uczestnictwo osobom zainteresowanym z różnych regionów. Obecnie jest to konieczność ze względów na obostrzenia, jakie wprowadza zagrożenie pandemią. Planowane w ramach konferencji Ślaskiego Centrum Przedsiębiorczości warsztaty także zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platform internetowych.

Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe włączają się w idee, jakie dwanaście lat temu przyświecały pomysłodawcom Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Z wydarzeń można korzystać na różnych etapach kariery zawodowej, niezależnie od wieku. Tematyka podejmowanych działań dotyczy m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów oraz własnej marki, powstawania start-upów, powrotu na rynek pracy czy negocjacji. Obecnie ŚTP obejmuje zasięgiem już 170 państw – Polska należy do najbardziej aktywnych. Podczas ubiegłorocznej edycji w naszym kraju odbyło się ponad 1,5 tys. imprez, w których wzięło udział 120 tys. uczestników.

Foto: W zeszłym roku na Stadionie Śląskim podczas konferencji Zaprojektuj rozwój. Wsparcie UE dla firm .

Spotkajmy się online

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, jako instytucja aktywnie wspierająca sektor MŚP, od kilku lat organizuje w tym czasie konferencję, podczas której uczestnicy otrzymują w jednym miejscu dostęp do informacji, specjalistów z różnych dziedzin gospodarki oraz szkolą się, poznając zasady realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem. W ubiegłym roku na Stadionie Śląskim ponad stu przedsiębiorców wzięło udział w realizowanym przez nas przedsięwzięciu pod hasłem „Zaprojektuj rozwój. Wsparcie UE dla firm”. Ważnym elementem były warsztaty oraz możliwość dyskusji w strefie wystawienniczej, gdzie gościliśmy przedstawicieli kilkunastu instytucji zajmujących się na co dzień doradztwem dla sektora biznesowego. Tegoroczna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, organizowana w momencie wysokiego zagrożenia, poświęcona jest w szczególności tematowi funkcjonowania zawodowego w nowych warunkach. W naszym regionie odbędzie się szereg spotkań mentorskich, dotyczących rozwoju osobistego, prowadzenia działalności w Internecie, korzystania z nowości technologicznych, wspierających sprzedaż czy efektywne prowadzenie biznesu. Korzystając z wyszukiwarki, dostępnej na stronie https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/ , możemy uczestniczyć w bezpłatnych webinariach nie tylko z naszego województwa. Łącząc się z dowolnego miejsca, mamy dostęp do wiedzy bez ograniczeń. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaplanowało na ten rok spotkania online dla firm, które po raz pierwszy realizują projekt przy wsparciu funduszy unijnych.

Każdego roku do programu włączane są także nowe zagadnienia, które mogą być istotne dla prowadzących działalność gospodarczą. Pandemia i lockdown, pokazały jak wiele firm dotykał brak odpowiednich systemów, wspomagających zarówno procesy produkcyjne, jak i sprawną obsługę firmy czy zdalne wykonywanie obowiązków przez pracowników. O gotowości cyfrowej, wymaganiach i możliwościach, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne będą mówić podczas jednego z warsztatów zaproszeni specjaliści z Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC. Dla części innowacyjnych firm bezpieczeństwo cyfrowe, działalność w sieci to norma, jednak dla wielu - zupełna nowość, dlatego zagadnienia zostaną przybliżone i omówione w przystępny sposób podczas warsztatów Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez ŚCP podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Poniedziałek 16 listopada, godz. 9.00

Warsztaty - podpisywanie umów i realizacja projektu w konkursie 3.2 (dla firm wybranych do dofinansowania w 3 rundzie naboru Inwestycje w MŚP )

Wtorek 17 listopada, godz. 10.00

Webinarium przygotowane przy współpracy z Klastrem Internetu Rzeczy SINOTAIC oraz jego partnerami.

Prezentacja założeń programu Śląskie 4.0 oraz możliwości wsparcia sektora MŚP

Jak oszczędzać na prądzie, wprowadzając elementy Industry 4.0?

Ankieta gotowości cyfrowej

Środa 18 listopada, godz. 9.00

Warsztaty - realizacja projektów i dopuszczalne zmiany w nich oraz dokonywanie zamówień i rozliczanie projektów

Czwartek 19 listopada, godz. 9.00

Webinarium przygotowane przy współpracy z Klastrem Internetu Rzeczy SINOTAIC oraz jego partnerami.

Bezpieczeństwo cyfrowe – jak ustrzec się przed cyberatakami?

W czym może pomóc mi robot, czyli o korzyściach z automatyzacji

Ulga na robotyzację – kto i w jaki sposób może z niej skorzystać?

Piątek 20 listopada, godz. 9.00

Warsztaty - podpisywanie umów i realizacja projektu w konkursie 3.2 (dla firm wybranych do dofinansowania w 3 rundzie naboru Inwestycje w MŚP )

