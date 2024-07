Robot koszący Makita RM350D pozwoli zapomnieć o ręcznym koszeniu przydomowych trawników

Pielęgnacja trawnika to coś, co w obecnych czasach można już śmiało pozostawić maszynom wspieranym poprzez sztuczną inteligencję. Dobrym tego przykładem może być nowoczesny robot koszący Makita RM350D. Jest to zaawansowane urządzenie, które może samodzielnie przycinać trawę na pożądaną wysokość. Wystarczy tylko poświęcić jedno wolne popołudnie na jego konfigurację oraz instalację przewodu ograniczającego, by zapomnieć o tradycyjnej kosiarce i cieszyć się idealną murawą. Co jeszcze warto wiedzieć na temat robota koszącego Makita?

Kto powinien zdecydować się na zakup własnego robota koszącego?

Zakup dobrej klasy robota koszącego to jedna z lepszych przydomowych inwestycji. To urządzenie po krótkim i stosunkowo prostym przygotowaniu do pracy będzie w pełni autonomicznie kosić trawę porastającą teren ogrodu lub całej posesji. Bez dwóch zdań jest to świetna informacja dla osób, które szanują swój czas i cenią sobie wygodę. Dzięki własnemu robotowi koszącemu będzie można cieszyć się idealnym wyglądem swojego trawnika, bez potrzeby jego skrupulatnego, manualnego pielęgnowania. Pełna automatyzacja procesu koszenia trawy pozwoli zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo, które można przeznaczyć na inne, znacznie bardziej pożyteczne zajęcia. Mogą być to spotkania ze znajomymi, hobby, czas spędzony z rodziną lub najzwyczajniej w świecie, relaks po ciężkim tygodniu pracy. Własny robot koszący to również świetne rozwiązanie dla seniorów oraz osób z mocno ograniczoną mobilnością, które mogą mieć trudności z obsługą tradycyjnej kosiarki. Robot koszący pracuje autonomicznie, więc wystarczy go raz zaprogramować i można praktycznie zapomnieć o klasycznym koszeniu trawy. Zakup robota koszącego może pomóc też w zadbaniu o otaczające posesję środowisko naturalne. Urządzenia tej klasy są zasilane akumulatorowo, dzięki czemu podczas pracy nie emitują żadnych toksycznych spalin. W przypadku nowoczesnych domów akumulatory mogą być też ładowane energią produkowaną przez instalacje fotowoltaiczne, tym samym, praktycznie całkowicie eliminując ślad węglowy kosiarki. Zastosowane w robotach koszących silniki elektryczne są ponadto niezwykle ciche i praktycznie niesłyszalne już z odległości kilku metrów. Z pewnością docenią to wszyscy domownicy oraz sąsiedzi otaczający teren posesji.

Dlaczego warto zainwestować w robot koszący Makita RM350D?

Dobrej klasy roboty koszące, takie jak Makita RM350D, mogą też zostać zaprogramowane z uwzględnieniem rozbudowanych harmonogramów. Może być to wyznaczenie kilku dni w tygodniu wraz z ramami czasowymi. W efekcie sprzęt będzie pracować tylko o ściśle określonej porze – przykładowo wczesnym porankiem lub w godzinach południowych, kiedy praktycznie nikogo nie ma na terenie posesji. Dzięki temu robot koszący nie będzie przeszkadzać ani domownikom, ani sąsiadom. Makita RM350D została też wyposażona w szereg zaawansowanych czujników. Odpowiadają one za wykrywanie obszaru pracy, a także automatycznie odcinają napęd w przypadku podniesienia lub przewrócenia urządzenia. Robot koszący Makita RM350D może też automatycznie wykrywać gęstą trawę i wysoką trawę. W takim przypadku maszyna zacznie poruszać się po spirali, tym samym stopniowo przycinając źdźbła trawy. Efektem tego będzie mniejsze obciążenie silnika elektrycznego oraz możliwość uzyskania idealnie wypielęgnowanego trawnika. Kolejną zaletą robota koszącego Makita RM350D jest możliwość pracy w naprawdę trudnych warunkach terenowych oraz atmosferycznych. Urządzenie może przycinać trawę na powierzchniach, których nachylenie dochodzi do nawet 26°. Dzięki temu sprawdzi się na nierównych posesjach oraz w podgórskich posiadłościach. Makita RM350D dzięki zastosowaniu obudowy wykonanej w technologii XPT (Extreme Protection Technology) jest też odporna na działanie wilgoci. Jej konstrukcja pozwala również na mycie jej pod bieżącą wodą, przy pomocy węża ogrodowego. Robot koszący może także zostać zabezpieczony 4-cyfrowym kodem PIN, który zapobiegnie nieautoryzowanej zmianie ustawień urządzenia. Makita RM350D jest też wyposażona w alarm, który utrudni potencjalnemu złodziejowi wyniesienie jej z terenu posesji.

Pełna bezobsługowość robota Makita RM350D, czyli wbudowany akumulator oraz dołączona stacja ładowania

Aby ułatwić pracę oraz zwiększyć odporność na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, producent zastosował w robocie koszącym Makita RM350D wbudowany akumulator. Ma on pojemność 5 Ah, dzięki czemu sprzęt będzie działać przez około 135 minut ciągłej pracy. Umożliwi to efektywne koszenie trawników i przestrzeni zielonych o łącznej powierzchni dochodzącej do 3ąŻ500 metrów kwadratowych. Świetnie predysponuje to robota koszącego Makita RM350D do pielęgnacji okazałych posiadłości jednorodzinnych, wynajmowanych domków w podgórskich regionach, a nawet całych pensjonatów i otaczających je terenów wypoczynkowych. Zastosowany w Makita RM350D akumulator litowo-jonowy może też pochwalić się wysoką żywotnością. Dzięki temu sprzęt będzie dzielnie służyć przez wiele lat – nawet, jeśli każdego tygodnia będzie przycinać trawę. Do zestawu z robotem koszącym Makita jest także dołączana wolnostojąca stacja ładowania. Została ona zaprojektowana w taki sposób, aby RM350D mógł do niej automatycznie wracać, gdy tylko poziom naładowania akumulatora spadnie do określonego poziomu. Po zakończeniu koszenia lub w momencie, gdy akumulator wymaga naładowania, robot koszący Makita samodzielnie odnajdzie drogę do stacji dokującej i rozpocznie proces ładowania. Po jego zakończeniu RM350D będzie gotowa do pracy – a wszystko to bez potrzeby jakiejkolwiek interwencji ze strony właściciela posesji!