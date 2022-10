Rękawy foliowe - właściwości i wykorzystanie

Ten prosty i wyjątkowo praktyczny wynalazek znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach, m.in. przemysłowej, spożywczej, budowlanej oraz chemicznej. Wytwarzane zazwyczaj z kilku różnych rodzajów folii oraz w kilku standardowych rozmiarach rękawy foliowe stanowią właściwie początkowy etap produkcji worków foliowych. Dlaczego w wielu przypadkach sprawdzają się lepiej niż same worki? Czym różnią się od półrękawów? Wreszcie: gdzie i jak się je wykorzystuje?

CZYM W OGÓLE SĄ RĘKAWY FOLIOWE?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na powyższe pytania, zacznijmy od podstawowej kwestii. Co właściwie określane jest mianem rękawa foliowego? To inaczej foliowe tunele z otworami po obu stronach, najczęściej produkowane z polietylenu o małej gęstości (folia LDPE), nawijane na kartonowy rulon. Mogą być jedno- lub dwuwarstwowe. Na kolejnym etapie mogą stać się regularnymi workami foliowymi o konkretnych wymiarach lub też w zależności od potrzeb klientów ewoluować w półrękawy foliowe. Przy użyciu specjalnej zgrzewarki możemy więc „zamknąć” rękaw w dowolnym miejscu, tworząc tym samym szczelnie zamknięty, elastyczny „pojemnik” o dowolnej długości.

Ta prosta technika otwiera przed użytkownikami wiele możliwości, dlatego też coraz szersze grono klientów decyduje się właśnie na rękawy foliowe. Zastosowanie tego rodzaju produktu sprowadza się oczywiście głównie do pakowania różnego rodzaju materiałów, ale nie tylko. Choć brzmi to dość banalnie, w przypadku rękawów okazuje się nadzwyczaj wygodne i efektywne.

RĘKAWY A PÓŁRĘKAWY FOLIOWE

Jeśli rękaw foliowy zostanie rozcięty wzdłuż krawędzi bocznej, na całej długości rulonu, powstanie tzw. półrękaw foliowy. Umożliwia to – po rozłożeniu półrękawa – uzyskanie prostego arkusza folii o konkretnych wymiarach. Najczęściej jednak wykorzystuje się je do pakowania materiałów drobnych lub sypkich.

RĘKAWY FOLIOWE – WŁAŚCIWOŚCI

Rękawy foliowe produkowane są z polietylenu, który jest podatny na punktowe działanie wysokiej temperatury, a więc świetnie nadaje się do zgrzewania. Folia jest przede wszystkim wytrzymała, odporna na działanie wody oraz rozmaitych substancji chemicznych. Doskonale chroni więc towary przed wilgocią i zabrudzeniami, a także mechanicznymi uszkodzeniami. Rękawy foliowe są bezwonne i nie zawierają szkodliwych substancji, dlatego też nadają się do kontaktu z produktami spożywczymi. Folia najczęściej jest przezroczysta, dzięki czemu rozpoznanie zapakowanych towarów nie stanowi problemu. Na etapie produkcji materiał może zostać dowolnie zmodyfikowany, by w zależności od potrzeb otrzymać rękawy barwione na konkretny kolor, perforowane, wyposażone w dodatkowy filtr UV lub oznakowane logotypem danej firmy albo sloganem reklamowym.

RĘKAWY FOLIOWE – WYKORZYSTANIE

Rękawy foliowe najczęściej są używane do szczelnego pakowania materiałów o przeróżnych rozmiarach. Zwłaszcza tych przeznaczonych do dalszej dystrybucji. Ich podstawową zaletę stanowi fakt, że samodzielnie każdorazowo możemy zdecydować o długości danego worka. Ten rodzaj opakowania ułatwia składowanie towarów w magazynach i przechowywanie podczas transportu. W wersji perforowanej ułatwia także odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Rękawy foliowe powszechnie są używane w pralniach chemicznych, w magazynach, a także w przemyśle spożywczym, oraz budowlanym.

Wbrew pozorom ten rodzaj opakowania znajduje zastosowanie nie tylko w warunkach przemysłowych – sprawdza się również w warunkach domowych. Przykłady? Rękawy foliowe nadają się do przechowywania jedzenia. Szczelnie zamknięte opakowanie foliowe uniemożliwia przedostanie się do środka wilgoci i drobnoustrojów, przez co produkty dłużej zachowują świeżość. Rękawów używa się także do pieczenia żywności, m.in. mięsa lub warzyw. Pod wpływem ciepła worek stopniowo pęcznieje, a wewnątrz opakowania panuje odpowiedni obieg powietrza, w efekcie otrzymujemy równomiernie podpieczone i smaczniejsze jedzenie.

ALTERNATYWNE ZASTOSOWANIE RĘKAWÓW FOLIOWYCH

Oprócz tych najczęstszych zastosowań rękawów foliowych warto wspomnieć również o alternatywie. Od kilkudziesięciu lat na polskim rynku rolniczym obecna jest metoda kiszenia produktów pokarmowych przy użyciu właśnie rękawów foliowych. Taka alternatywa dla silosów pozwala zwiększyć jakość finalnego produktu przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów oraz ograniczeniu strat pokarmowych. Odpowiedniej grubości rękawy foliowe w rolnictwie to także możliwość bezpiecznego magazynowania paszy, bez ryzyka zmarnowania części płodów. Jak widać, rękawy foliowe sprawdzają się nie tylko w przemyśle i transporcie. Niewielki koszt materiału, wszechstronność, prostota opakowania i wreszcie jego wytrzymałość – dzięki tym zaletom rękawy foliowe cieszą się popularnością wśród różnego rodzaju przedsiębiorców, prywatnych użytkowników, a nawet rolników.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych produktów foliowych, dostępną na stronie: https://www.folmi.pl/sklep/