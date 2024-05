I sesja nowej Rady Miasta: Prezydent i radni złożyli ślubowanie

Wczoraj w Sosnowcu odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta kadencji 2024-2029. W sali sesyjnej zgromadzili się nie tylko radni i nowy prezydent, ale także bardzo liczni goście. Wybrani radni nowej kadencji odebrali zaświadczenia o wyborze, a także złożyli ślubowanie.

Sesję inauguracyjną rozpoczął i poprowadził najstarszy z radnych nowej kadencji – Jan Bosak. Następnie uroczyste ślubowanie złożył prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który po raz trzeci objął fotel prezydenta miasta. Podczas swojego exposé podziękował wyborcom i koalicjantom za zaufanie, a także nakreślił plany na trzecią kadencję.

– Państwo posłowie i senatorowie, radni, samorządowcy, zaproszeni goście i mieszkańcy Sosnowca stoję w tym miejscu po raz 3 i nic się nie zmieniło wciąż czuję radość, stres. Poczucie odpowiedzialności wciąż jest takie samo. Odpowiedzialność jest nawet większa. Przez ostatnie 10 lat zrobiliśmy wspólnie bardzo dużo, zrobiliśmy rzeczy, o których się nam nie śniło. Sosnowiec jest obecnie wzorem do naśladowania, jako wzór samorządowego rozwoju. Nie byłoby to możliwe bez nas wszystkich i współpracy wielu środowisk politycznych. Podczas minionej kadencji powstały: Mediateka, Dom Kultury w Kazimierzu, wspaniałe obiekty sportowe. Myślę tu o Zagłębiowskim Parku Sportowym, gdzie odbywają się prestiżowe, sportowe widowiska. Warto też wspomnieć o przepięknym obiekcie nowoczesnego Egzotarium , które w zaledwie kilka miesięcy odwiedziło ponad 100 tysięcy osób z całego regionu – powiedział Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Pragnę podziękować mieszkańcom za zaufanie. Przed nami nowe inwestycje, wielkie wyzwania, przebudowy ulic, parków, przebudowy mieszkań, budynków komunalnych. Ruszamy do ciężkiej pracy, kolejnych inwestycji, remontów i modernizacji – dodał prezydent Sosnowca. Dziękuję także moim przyjaciołom samorządowcom. Wspólnie, tak jak dotychczas będziemy działać dla dobra naszych miast i całej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.