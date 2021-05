Polska agencja pracy dla Ukraińców - co zykuje pracownik, a co pracodawca?

Polskie przedsiębiorstwa często poszukują wykwalifikowanych pracowników, co wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. W Polsce występuje niskie bezrobocie, a w przypadku rozwijających się firm może to doprowadzić do trudności pozyskania odpowiednich osób. Na szczęście świat tworzy możliwości, które kiedyś nie były tak powszechne jak obecnie. Do Polski każdego roku przyjeżdża ogromna ilość osób z Ukrainy. To z kolei prowadzi do powstawania potencjału, który można skutecznie wykorzystać. Wydaje się, że pozyskanie odpowiedniej osoby zza granicy nie jest łatwe. Byłoby to prawdą, gdyby nie możliwość skorzystania z agencji, które ułatwiają przeprowadzenie całego procesu. Ułatwia to poszukiwanie pracy Ukraińcowi, a pracodawcy pozwala na pozyskanie wykwalifikowanego pracownika.

Agencja pracy z punktu widzenia pracownika

Dla agencji bardzo ważna jest perspektywa pracownika. Kluczową kwestią w tej sytuacji jest szybkość, z jaką Ukrainiec może znaleźć swoje miejsce na terenie Polski. Ponadto agencje pomagają w dopełnieniu formalności. Z perspektywy osoby, która nie zna danego środowiska, jest to szczególnie istotne. W dodatku pośredniczenie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą prowadzi do ułatwienia negocjacji i łatwiejszego dojścia do porozumienia. W obu kierunkach występuje przecież więcej możliwości, a więc również większa łatwość profilowania. Postawienie na usługi agencji, która współpracuje z imigrantami, to również zwiększenie bezpieczeństwa. Pojawia się przecież kolejny podmiot, który stanowi warstwę przejściową pomiędzy stronami negocjacji. Aby odnieść korzyść finansową, polska agencja pracy dla Ukraińców musi wykazać się szeregiem sukcesów. Tak naprawdę jest to kluczowe dla przyszłości jej funkcjonowania. Ostatecznie sprawnie przeprowadzone działanie prowadzi do korzyści dla każdego z podmiotów, które biorą udział w całej sprawie.

Jak zatrudnić osobę z Ukrainy?

Bezpośredni kontakt, sprawdzanie kwalifikacji czy dopełnianie wszystkich formalności nie należy do łatwych. Na szczęście wykorzystanie wyspecjalizowanej agencji pozwala znacząco skrócić cały proces i doprowadzić do bezproblemowego i skutecznego końca. Agencje posiadają duże bazy danych z informacjami o konkretnych osobach. Pracownicy z Ukrainy chętnie zgłaszają się do takich miejsc, żeby ułatwić sobie proces znajdowania pracy. To z kolei prowadzi do powstawania bazy osób o różnych profilach, kwalifikacjach czy wymaganiach. Ostatecznie istnieje znacznie większa szansa znalezienia odpowiedniej osoby. Nie jest to jednak jedyna zaleta, która jest powiązana z wykorzystaniem takich instytucji.

Zalety zatrudnienia obcokrajowca z wykorzystaniem agencji pracy

Znalezienie pracownika, który będzie spełniał postawione kryteria, nie należy do łatwych. Jeśli uda się ten etap sprawnie przeprowadzić, znacząco zostaną obniżone koszty przedsiębiorstwa. Po pierwsze będzie można wyraźnie ograniczyć nakłady na pracowników, których celem jest wyszukiwanie innych kompetentnych osób. Polska agencja pracy dla Ukraińców jest pewnego rodzaju formą outsourcingu, ponieważ pozwala na przekazanie części obowiązków do zewnętrznego przedsiębiorstwa. Po drugie zadanie jest wykonywane przez osoby, które zajmują się tego rodzaju usługami każdego dnia, a więc zwykle dysponują odpowiednim doświadczeniem. Po trzecie agencja zajmuje się dopełnieniem wszystkich formalności. W przypadku osoby spoza Polski nie jest to łatwe zadanie. Dodatkowe trudności pojawiają się w przypadku osób spoza Unii Europejskiej.

Dlaczego warto poszukiwać pracownika z Ukrainy?

Poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników w Polsce nie należy do łatwych. Bynajmniej nie wynika to z tego, że w naszym kraju takich osób nie ma. Najczęściej są one już jednak zatrudnione, co wynika choćby z zapotrzebowania na specjalistów. W przypadku osób z Ukrainy pojawia się szansa adekwatna do tej, gdy to wykwalifikowany Polak wyjeżdża zarobkowo na zachód. Sfrustrowanie niższymi zarobkami na wschodzie Europy sprawia, że do naszego kraju przyjeżdżają ludzie, którzy czują, że nie otrzymują tyle pieniędzy, ile powinni otrzymywać z racji swoich kompetencji. Ponadto Ukraińcy w Polsce pracują z dużym zaangażowaniem i chęcią do pracy. Wynika to z pewnej wdzięczności do miejsca, które otworzyło przed daną osobą nowe możliwości. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Polaków, którzy znajdują zatrudnienie w Niemczech bądź Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że zmiana całego swojego życia i wyjazd do innego kraju to decyzje, które są trudne do podjęcia. Osoba, która ich dokona, prawdopodobnie jest zaradna, przedsiębiorcza i ambitna.

Trendy rynkowe a agencja pracy

Już wspomniano wcześniej, że w Polsce występuje stosunkowo niskie bezrobocie (3,1% w 2021 roku). Jednocześnie do naszego kraju każdego roku przyjeżdża wielu Ukraińców (chociaż rozbieżności w podawanych liczbach są w tym przypadku bardzo duże). Są to osoby, które dopiero odnajdują się w danym kraju i prawdopodobnie będą chciały jak najszybciej znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Sytuacja, w której trafimy na specjalistów w danej dziedzinie, nie jest jednak specjalnie duża, jeśli o to nie zadbamy. Osoba, która będzie chciała szybko znaleźć pracę, w pierwszej kolejności udać się do agencji. To z kolei sprawia, że w tych miejscach występuje duża rotacja, a więc również znacząca konkurencja. Efektem jest pojawiający się potencjał, który może zaspokoić znaczącą część problemów z pozyskaniem pracownika. Warto w tej sytuacji wybierać polskie instytucje, ponieważ to one najlepiej rozumieją sytuację rynkową.