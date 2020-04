Pamiątki, które sprawiają radość

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Imprezy rodzinne są dla jednych wybawieniem, a dla drugich zmartwieniem. Ci pierwsi odliczają dni, starannie się przygotowują, gdy ci drudzy odsuwają w głowie temat jak najdalej i przygotowania zostawiają na ostatnią chwilę. Jednym z takich ważniejszych wydarzeń rodzinnych jest Pierwsza Komunia Święta.

Zaproszenie na komunię przychodzi zazwyczaj miesiąc wcześniej. To znak, że zapraszającym zależy na obecności wszystkich gości, nie chcą nikogo ważnego pominąć i sami przygotowują się do tej imprezy: dzieci duchowo, a rodzice finansowo, bo przecież oprawa dla takiej uroczystości też powinna być wyjątkowa. Niezależnie czy zaproszenie na komunię nas cieszy, czy raczej wpędza w zakłopotanie, warto potwierdzić wcześniej swoją obecność, by nie wprowadzać w wir przygotowań jeszcze większego zamieszania.

O czym nie możemy zapomnieć?

Gdy już potwierdzimy, że będziemy i wstępnie obmyślimy swoją garderobę, to najważniejszym z naszych wyzwań będzie z pewnością odpowiedni prezent na Pierwszą Komunię. I tutaj z roku na rok temat staje się coraz bardziej skomplikowany i złożony. Można powiedzieć, że wszystko zależy od fantazji obdarowującego i zasobności portfela. Warto jednak uwzględnić także gusta i marzenia samego przystępującego do Pierwszej Komunii Świętej, tak aby naprawdę sprawić mu radość.

W nawiązaniu do okazji można przyjąć tradycyjny punkt widzenia i zakupić łańcuszek z medalikiem lub krzyżykiem (ze złota lub srebra), różaniec, ryngraf ze świętym wizerunkiem czy skałkę z kryształu z posrebrzanym chłopcem lub dziewczynką i wygrawerowanym napisem. Takie pamiątki zawsze się sprawdzą i zazwyczaj zostają już z dzieckiem na całe życie.

Jak znaleźć coś odpowiedniego?

Innym pomysłem jest zakup Pisma Świętego, które dostępne jest w wielu różnorodnych wersjach, z pięknymi ilustracjami i w wyjątkowych wydaniach. Biblia nie jest jednak jedyną pozycją wydawniczą, która wpisuje się w tę uroczystość. Na rynku księgarskim znajdziemy wiele książek, które zwierają przypowieści dla dzieci, modlitwy i biografie świętych, np. Jana Pawła II. Jeżeli taką pamiątkę opatrzymy jeszcze specjalną dedykacją, to jej wartość na pewno wzrośnie. Można wcześniej podpytać rodzinę, kto skłania się do jakiego wyboru, żeby nasze podarunki się nie zdublowały.

Z innych propozycji można wybrać biżuterię dla dziewczynki (będą najczęściej złote kolczyki), zegarek lub smartwatch, czy konsolę do gier. W trosce o dobrą kondycję i zdrowy rozwój dziecka warto postawić na podarunek, dzięki któremu będzie zażywał ruchu na świeżym powietrzu, czyli na przykład rolki, deskorolkę, hulajnogę albo rower.