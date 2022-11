Nowe mieszkania w Sosnowcu - na którą dzielnicę warto zwrócić uwagę?

Mimo iż Sosnowiec trudno jest porównywać pod względem historycznym i zabytkowym z Krakowem, Warszawą czy Wrocławiem, to tutejsi mieszkańcy są do niego bardzo przywiązani i z dumą opowiadają o jego przeszłości oraz pielęgnują pamięć o swoich przodkach. Sosnowiec można podzielić na różnego rodzaju jednostki – jedną z nich jest Sielec, centralna, duża dzielnica miasta. Czy warto tu zamieszkać? Odpowiadamy!

Mieszkania na sprzedaż – Sosnowiec i jego historia

Nazwa miejscowości pochodzi od borów sosnowych porastających te tereny przed 1830 rokiem i pierwotnie brzmiała Sosnowice. Miasto powstało w wyniku połączenia wielu wsi w procesach urbanizacyjnych, które zostały zanotowane w dokumentach historycznych. Już Jan Długosz pisał o miejscowościach, które stały się częścią Sosnowca: Klimontów w formach Clymonthow oraz Clymuntow, Zagórze w formie Zagorze, Sielec w formie Szyedlecz, Porąbka w formie Porambka czy Pogoń w formie Pogonya. Do jednych z najstarszych śladów osadnictwa na terenie Sosnowca należą znaleziska z cmentarzyska łużyckiego na terenie dzielnic Pogoń i Sielec. Wstępnie datowane na okres epoki brązu i wczesną epokę żelaza.

Co ciekawe, aż do czasów rozbiorów Polski większość z wymienionych wyżej dzielnic wchodziła w skład województwa krakowskiego. W drugiej połowie XIX wieku przybyli do Sosnowca z Saksonii Lamprechtowie, Schśnowie i Dietlowie, którzy mieli udział w rozwoju przemysłu na terenie obecnego miasta. Prawa miejskie nadano dopiero w 1902 roku, miasto utworzono z istniejących osad: Kuźnicy, Starego Sosnowca, Sielca, Środulki, Ostrej Górki, Pogoni i Radochy. W 1915 roku przyłączono także Dębową Górę, Konstantynów, Milowice, Modrzejów, Pekin i Środulę. W momencie utworzenia miasta Sosnowiec liczył ponad 60 tys. mieszkańców, miał własną prasę, teatr zawodowy, rozwinięte lecznictwo ze szpitalem. Miały tu miejsce także walki powstańcze.

Sosnowiec i jego rozwój w XX wieku

Najbardziej dynamiczny wzrost liczby ludności Sosnowca miał miejsce w latach 70. XX wieku, w okresie powojennym. Rozbudowano tu osiedla mieszkaniowe i powiększono obszar miasta: włączono w jego skład dotychczasowe samodzielne ośrodki, jak: Zagórze, Kazimierz Górniczy i Klimontów oraz osiedla Maczki. Dzięki temu Sosnowiec już w 1977 roku stał się miastem ponad dwustutysięcznym. W latach 90. nastąpił zmierzch sosnowieckiego górnictwa i wraz z nim całej infrastruktury – osiedli kopalnianych, służby zdrowia, klubów sportowych, domów kultury, szkół czy przemysłu wytwarzającego na potrzeby górnictwa. Największa sosnowiecka kopalnia KWK "Sosnowiec" zakończyła wydobycie w grudniu 1997 roku i na terenie miasta pozostała już tylko jedna czynna kopalnia KWK "Kazimierz-Juliusz". W wyniku likwidacji większości zakładów wydobywczych uległ zmianie profil rozwoju miasta – z górniczo-hutniczego przekształcił się w przemysłowo-handlowy, z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych. Włodarze miasta stawiają głównie na rewitalizację terenów zielonych oraz powiększenie sektora usług i handlu. Młodych nabywców nieruchomości przyciąga tu bogata oferta sportowo-rekreacyjna i obiekty takie jak: stok narciarski Środula czy liczne trasy rowerowe.

Dzięki szybkiemu wzrostowi w okresie industrializacji, napływającym w te rejony ludziom o wizjach ekonomicznych oraz silnemu oddziaływaniu dzielnic posiadających historie sięgające średniowiecza, w mieście możemy dziś podziwiać piękne rezydencje i pałace otoczone parkami. Zabytki architektury przyciągają uwagę miłośników sztuki – Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego uznało pałace Sosnowca z przełomu XIX i XX wieku za najpiękniejsze rezydencje w regionie!

Mieszkania Sosnowiec – Sielec, czyli dzielnica pamiętająca czasy średniowieczne

Pierwsze wzmianki o wsi Sielec pochodzą już z 1361 roku. Dzielnica graniczy od północy ze Środulą i Zagórzem, od wschodu z Klimontowem, od południa z Dańdówką i Dębową Górą, a od zachodu z Pogonią i Śródmieściem stykając się z historyczną Ostrą Górką, którą to granicę wyznacza przepływająca tutaj rzeka Czarna Przemsza. W XVII wieku Sielec trafił do rąk rodu Minorów-Przybysławskich. Sebastian Minor wzniósł tu nowy zamek na planie kwadratu, który składał się z czterech skrzydeł z narożnymi basztami otaczającymi wewnętrzny dziedziniec. Jego budowę zakończono w 1620 roku. Obecnie sielecki zamek jest siedzibą Sosnowieckiego Centrum Sztuki.

Jednym z ciekawszych miejsc, które warto zobaczyć w Sosnowcu jest też XIX-wieczny Pałac Henryka Dietla. To jeden z najbardziej okazałych obiektów w regionie, a dzięki prywatnym właścicielom po kilkunastu latach konserwacji i remontu, odzyskał swój dawny blask, utracony w powojennych latach.

W Sosnowcu znajdziemy także wiele zieleńców miejskich, w tym przepiękny, zabytkowy Park Sielecki, usytuowany nad brzegami Czarnej Przemszy. Obwód parku wyznacza od strony zachodniej i północnej ul. 3 Maja, zabudowania basenu od strony północnej i wschodniej oraz Zamek Sielecki, budynek lodowiska oraz ulica Zamkowa od strony wschodniej, a od strony południowej zabudowania dzielnicy Sielec przy ulicy Parkowej, Legionów, Krętej i Sieleckiej. W starej części parku kompleks został wzbogacony o plac zabaw dla dzieci i siłownię plenerową. W nowej części powstał tor rolkowy, strefa relaksu oraz stanowiska dla małej gastronomii.

Sosnowiec – mieszkania na sprzedaż

Dużą zaletą Sosnowca jest jego usytuowanie względem innych miejscowości z Aglomeracji Śląskiej. Rozwinięta sieć dróg oraz szybka komunikacja publiczna (autobusowa i kolejowa) pozwalają dotrzeć np. do centrum Katowic w ciągu 10 minut, dzięki czemu wiele osób decyduje się na zakup lokum w Sosnowcu i codziennie dojeżdża do pracy w pobliskich miastach.

W odległości zaledwie 1,5 km od Parku Sieleckiego, na ul. Klimontowskiej, w dzielnicy Sielec, powstaje inwestycja Murapol Apartamenty na Wzgórzu. Deweloper oferuje tu 243 komfortowe mieszkania zaprojektowane w dwóch kameralnych obiektach. To oddane do użytkowania pierwsze dwa z 5 budynków, jakie powstaną w ramach tego osiedla. W okolicy inwestycji dominuje nowa zabudowa domów jednorodzinnych, dzięki czemu projekt zlokalizowany jest w spokojnym, zadbanym i bezpiecznym sąsiedztwie. Co ciekawe, z najwyższych kondygnacji Murapol Apartamentów na Wzgórzu w słoneczny dzień rozpościera się widok na malowniczy Beskid Śląski. Niewątpliwym atutem dzielnicy Sielec jest sąsiedztwo zieleni z łatwym dojazdem do centrum, który zajmuje tylko 5 minut. W pobliżu osiedla znajdują się liczne sklepy i hipermarkety takie jak Lidl czy Biedronka, a w odległości 4 km galerie handlowe Plejada i Sosnowiec Plaza.

W standardzie budynków Murapol Apartamentów na Wzgórzu znajduje się Home Management System pozwalający na korzystanie z technologii inteligentnego domu. Z kolei w mieszkaniach zamontowano pakiety antysmogowe, chroniące wnętrza przed zanieczyszczeniami. Na terenie osiedla powstanie również stacja ładowania samochodów elektrycznych, stojaki na rowery dla miłośników jednośladów oraz plac zabaw dla najmłodszych lokatorów.

