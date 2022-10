Najbardziej znane smakołyki z Ukrainy

Kuchnia polska i ukraińska w wielu elementach jest podobna. Nasze kultury przez lata – a w zasadzie wieki – pozostawały tak blisko siebie, że te wpływy są nieuniknione. Lubimy i cenimy ukraińskie potrawy za smaki proste, ale naturalne, dzięki oparciu o wysokiej jakości produkty. Co znajdzie się w czołówce przysmaków ukraińskiej kuchni, które możemy bez większego problemu nabyć w Polsce?

Słodycze

Jeśli czołówka, to słodkości, a jeśli słodkości, to Roshen. Ta firma została założona przez prezydenta Ukrainy, Petra Poroshenko, którego zresztą dzięki temu faktowi zaczęto nazywać królem czekolady. Słodycze Roshen (https://foodex24.pl/category/slodycze) to cukierki, czekolady i galaretki, dostępne w wielu wersjach i smakach. Starsi klienci mówią, że przypominają im te słodycze, które kiedyś dostępne były w polskich sklepach, zanim jeszcze rynek zdominowany został przez koncerny międzynarodowe. Słodkie, ale o naturalny zapachach i smakach – jakże sobie ich odmówić? Oczywiście w rozsądnych ilościach, wszak nadmiar słodyczy nie popłaca. Inną, bardzo popularną firmą, jest Klim, która znana jest głównie z pysznych draży Yum-Yum, wafelków i galaretek.

Nie każdy wie, ale jedną z klasycznych potraw ukraińskich jest chałwa, oparta o ziarno słonecznikowe. Również słodka, pyszna, świetnie smakująca z filiżanką gorącej herbaty. Zupełnie inne smaki ma inny przysmak z Ukrainy.

Suszone ryby

Ta potrawa w Polsce jest bardzo rzadko produkowana, chociaż jest też jedną z pierwszych, na jakie się natkniemy odwiedzając internetowy sklep ukraiński. Tam bowiem suszony ryby należą do przegryzek tak powszechnych, jak u nas paluszki czy czipsy. I przy podobnych okazjach spożywanych, bo talerzyk z przeróżnymi rybkami wyląduje na stole podczas spotkania ze znajomymi, przy konsumpcji alkoholi wysokoprocentowych – z których Ukraina swoją drogą także słynie – przy kuflu pienistego piwa czy po prostu do „pochrupania” podczas wieczornego oglądania serialu. Trzeba przyznać, że taka przekąska jest chyba dużo zdrowsza niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Ryby, także suszone, zawierają mnóstwo wartości odżywczych, łatwo przyswajalnych składników, mikroelementów. Smak... może być dyskusyjny. Nie dla każdego za pierwszym razem będzie atrakcyjny, jednak doświadczenie pokazuje, że po kilku próbach po suszoną rybkę sięga się już niemalże bezwiednie...

Kiszonki

Kiszonki znamy również w Polsce, jednak są dużo mniej popularne, niż na Ukrainie. Tam występują w większej liczbie wersji i wariacji a przede wszystkim znacznie częściej trafiają na stoły. To dania bardzo klasyczne, zarówno te wykonywane w domu, jak i kupowane gotowe, bo receptury są niezmienne od lat. Bardzo również wartościowe, bo są świetnym źródłem mikroelementów, pozytywnie wpływają na florę bakteryjną a nawet wzmacniają odporność