Metoda Vojty - na czym polega? Sprawdzamy

Nie od dziś wiadomo, że rehabilitacja w przypadku jakichkolwiek zaburzeń ruchowych jest niezbędnym elementem prowadzącym do podniesienia komfortu życia. Pewny jest także fakt, iż czym prędzej znajdzie się i odpowiednio zdiagnozuje problem tym większe szanse na odzyskanie sprawności osoby nim dotkniętej.

Metoda Vojty – kim był jej twórca

Metoda Vojty jak można się łatwo domyślić swoją nazwę wzięła od twórcy czyli Vaclava Vojty, profesora, czeskiego neurologa dziecięcego. To właśnie on przez lata swojej pracy obserwował rozwój ruchowy u dzieci od pierwszych dni ich życia. Wniosek z tych obserwacji wysunął się taki, że nawet najmniejsze uszkodzenie układu nerwowego jest w stanie prowadzić do zaburzeń napięcia mięśniowego. Z tego właśnie w późniejszym etapie biorą się nieprawidłowe wzorce ruchowe. Vojta obserwował także dzieci cierpiące na spastyczne porażenie mózgowe. Zauważył wówczas iż ucisk określonej partii ciała jest przyczyną odruchu motorycznego w zupełnie innej części dziecięcego organizmu. Bardzo ważnym odkryciem było to, że systematyczne, regularne ćwiczenia sprawiały iż dziecięce porażenie mózgowe nie było przeszkodą w nauce stania, a nawet chodzenia.

Metoda Vojty – na czym polega?