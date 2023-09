Mało węglowodanów, dużo energii!

Ćwicząc prawie codziennie na siłowni przyzwyczaiłem się, do dostarczania większości energii z węglowodanów. Niestety mimo dużej regularności i intensywności ćwiczeń zacząłem obrastać tkanką tłuszczową. Okazało się, że kompletnie nie potrafiłem zbilansować swojej diety, przez co organizm miał za mało budulca mięśniowego w postaci białka, a zdecydowanie za dużo węglowodanów. Próby doprowadzenia tego problemu do porządku zajęły mi bardzo dużo czasu i skończyły się na tym, że każdego dnia spędzałem w kuchni coraz więcej czasu, z kalkulatorem i kartką w ręce. W końcu powiedziałem sobie dość i postanowiłem postawić na sprawdzone rozwiązanie, polecane przez wielu ludzi chodzących na siłownię. Wybrałem catering dietetyczny dostarczający gotowe posiłki do domu.

Catering dietetyczny - jak to wygląda.

W ramach wybranej przeze mnie diety Low Carb otrzymuję cztery posiłki. Wszystkie są hermetycznie zapakowane w wygodne w użyciu pudełka, które można bez problemu przenosić i przechowywać w lodówce. W ten sposób dieta pudełkowa jest ze mną codziennie w pracy, gdzie w czasie przerwy obiadowej mogę zjeść normalny obiad bez konieczności zamawiania go na mieście. Jedzenie można bez problemu podgrzewać w mikforali bez utraty pierwotnego smaku. Wybierając dietę sam określiłem, ile kalorii dziennie chcę spożywać.

Zalety fit cateringu.

Jedną z największych zalet, jaką posiada catering dietetyczny Sosnowiec, jest jej świetne zbilansowanie. Nad układaniem jadłospisów czuwa cały czas doświadczony dietetyk, dzięki czemu możemy mieć pewność, że nawet w przypadku takich diet jak moja, nie będzie problemów z dostarczaniem energii dla organizmu. Składniki posiłków są dobierane w sposób, który ułatwi ich trawienie i zapewni świetny smak. Dzięki zastosowaniu produktów najwyższej jakości, jedzenie dostarczane przez fit catering jest zdrowe i pełnowartościowe.

Czemu dieta Low Carb?

Szukając odpowiedniej diety dla siebie trafiłem na stronę Dietific. Po zapoznaniu się z pełną ofertą postanowiłem skontaktować się z biurem obsługi, by dostać poradę odnośnie mojej sytuacji. W ten sposób została dobrana najlepsza dieta pudełkowa dla założonego przeze mnie celu. Zależało mi, żeby zredukować tkankę tłuszczową i zmniejszyć zdecydowanie ilość zjadanych węglowodanów, a dieta Low Carb opiera się na białkach i tłuszczach. W przeciwieństwie jednak do diety ketogenicznej nie opiera się głównie na tłuszczach, dzięki czemu węglowodany pozostają na poziomie gwarantującym dostarczenie szybko dostępnej energii w czasie treningu.

Opłacalność diety pudełkowej.

Koszt zamówienia cateringu jest zależny od tego, jaką wybierzemy dietę, oraz jaka będzie wybrana przez nas kaloryczność posiłków na cały dzień. Dieta pudełkowa, którą wybrałem dla siebie, to koszt zaczynający się od 98 zł dziennie. Nie jest to jednak wygórowana cena. Jedzenie opierające się na białku i tłuszczach nie należy do najtańszych. Chcąc realizować podobny w bilansie makroelementów jadłospis, zachować jakość i prozdrowotne działanie, musiałbym wydawać podobną kwotę na codzienne zakupy, a do tego dochodziło by znów codzienne przeliczanie każdego grama i spędzanie mnóstwa czasu w kuchni.

Efekty stosowania diety pudełkowej.

Po dwóch miesiącach mogę bez wątpienia stwierdzić, że catering dietetyczny ma bardzo dobry wpływ na moje zdrowie i sylwetkę. Mimo znacznego ograniczenia ilości spożywanych węglowodanów, nie brakuje mi w ciągu dnia energii. Ograniczenie kalorii nie wpłynęło na uczucie głodu, ponieważ wszystkie posiłki są przyjemnie syte. Tkanka tłuszczowa w moim ciele wraca stopniowo do normy, a sześciopak na moim brzuchu rysuje się coraz wyraźniej. Stosowanie wysokiej jakości produktów naturalnych dostarcza dla mojego organizmu więcej witamin i minerałów, dzięki czemu poprawiły się też moje skóra i włosy.

Catering dietetyczny udowadnia, że nawet stosując dietę ograniczającą w znacznym stopniu węglowodany, można mieć dużo energii i czuć się naprawdę dobrze. Pomoc konsultantów Dietific pomógł mi wybrać dietę idealną do osiągnięcia założonych przeze mnie celów. Bez wątpienia każdy znajdzie tu dietę idealnie dopasowaną do siebie.