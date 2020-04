Koszenie trawy - jak wybrać odpowiednią firmę?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Jeżeli posiadamy działkę o większym metrażu, wówczas samodzielne koszenia trawnika, stanowi niezwykle pracochłonne zajęcie. Z tego względu coraz chętniej i częściej decydujemy się na to, aby powierzyć takie zadanie firmie ogrodniczej. Wbrew pozorom, usługi te nie powinny stanowić zbyt dużego obciążenia dla domowego budżety. Poniżej podpowiemy, o czym warto pamiętać wybierając firmę ogrodniczą oraz przypomnimy, kiedy należy kosić trawę.

Koszenie trawnika: w jaki sposób i jak często?

Na pozór koszenie trawnika, może wydawać się jednym z pobocznych działań, które wpływają na wygląd ogrodu. Jednak nie należy zapominać, że to właśnie świeżo przystrzyżona trawa, stanowi pewnego rodzaju przysłowiową “wisienkę na torcie”. Nic nie da posadzenie pięknych kwiatów, czy obcięcie krzewów, gdy w ich towarzystwie będą wyrastały chwasty i długie źdźbła traw.

Istnieje wiele teorii związanych z koszeniem trawy, ale od zarania dziejów, najważniejsza mówi o tym, że im częściej to zrobimy, tym lepiej. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na wzrost, ale i gęstość trawy. Podczas koszenia należy pamiętać o tym, aby nie kosić źdźbeł zbyt nisko. Przydomowy trawnik prezentuje się estetycznie, gdy ma od 4 do 5 cm.

Jaką firmę wybrać?

Przy natłoku codziennych obowiązków, czasami nie mamy czasu na to, aby zająć się trawnikiem. Tym bardziej, jeżeli zajmuje on większą powierzchnię. Zdarza się, że w odległym miejscowościach posiadamy działki rekreacyjne lub domek wczasowy. Ze względu na dzielące kilometry, zdarza nam się po prostu o tym zapomnieć. W wielu takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług fachowców. Na co zatem warto zwrócić uwagę, jeżeli zależy nam na znalezieniu dobrej firmy ogrodniczej? Wskazujemy poniżej.

Profesjonalny sprzęt

To, w jaki sposób przeprowadzane są prace w ogrodzie zależy bardzo często od terenu, na którym jest ulokowany. Ze tego względu, niezwykle ważne jest to, aby firma ogrodnicza posiadała zaplecze techniczne oraz sprzętowe pozwalające na wykonanie koszenia trawy nawet na przestrzeniach sięgającym kilkuset tysiącom metrów kwadratowych.

Wybierz kompleksową ofertę

Jeżeli nasz ogród wymaga większych aktywności takich jak na przykład: przycinka drzew i krzewów, zrębkowanie gałęzi, czy zakładanie trawników, wówczas warto znaleźć taką firmę, która świadczy kompleksowe usługi ogrodnicze. Ułatwi to pracę i z pewnością zminimalizuje koszty zlecenia.

Doświadczenie i profesjonalizm

W internecie nie brakuje ogłoszeń osób, czy firm, świadczących usługi ogrodnicze. Zdarza się, że wybieramy pierwszy podświetlany kontakt lub kogoś z najniższą ceną, co niestety przekłada się na późniejsze niezadowolenie. W celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, warto wybrać firmę, która ma już doświadczenie, posiada stronę www oraz opinie innych klientów.

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pozwolą Wam cieszyć się piękną i świeżo skoszoną działką.

Sprawdź ofertę koszenia traw na śląsku firmy Komplex-Breuer